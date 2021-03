Az értelmiségnek ma kötelessége megszólalni – Markó Béla átvette a MÚOSZ Aranytoll Díját

"Egy olyan társadalmi-politikai pillanatban élünk, amikor minden válságosnak tűnik: válságban van a demokrácia építése itthon és másutt, válságban van a nyilvánosság, a sajtó is. Az írástudóknak, az értelmiségieknek kötelességük szólni, véleményt mondani, különösen most, amikor úgy tűnhet, a populista demagóg társadalomvezetés mindent elsöpör, ami útjában áll" – mondta Markó Béla szerdán, az Aranytoll Díj ünnepi átvételén. A költő, szerkesztő, egykori politikus Marosvásárhelyen a Bernády Házban vette át a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) által publicisztikáiért odaítélt életmű díjat.



Szűcs László és Markó Béla

Az rendezvényt a MÚOSZ kérésére a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) szervezte: ennek vezetője,elsőkéntnak, a MÚOSZ elnökének üdvözletét tolmácsolta."A sajtódíj nem politizál, nem a politikai világnézetről, hanem a nyilvánosságról, a sajtószabadságról, a szabad tájékoztatás jogáról szól" – hangzott el a méltatásban, amelyben a szervezet elnöke kiemelte, a költő, egykori politikus Markó esszéi, publicisztikái a mai magyar vélemény-újságírás legértékesebb művei közé tartoznak, mind a megfogalmazott üzenetet, mind a nyelvi színvonalat tekintve.Szűcs László maga is úgy értékelte, Markó Béla politikusként és újságíróként egyaránt maradandót alkotott, publicisztikája pedig szervesen kötődik a közéleti lírájához. "Értékek, a normalitás, a dolgok helyére tétele jellemzi a szövegeit. Célja szóvá tenni mindazt, ami nem tetszik, kellően határozott hangon, könnyen felismerhetően, bátran érvelve, tisztességesen bírálva" – mondta a MÚRE elnöke.A beszédében magát független értelmiségiként meghatározó Markó arról beszélt, akárcsak a közélet más területei, ma a sajtó is válságban van, és ebben a nehéz korban az újságírónak, az írónak ismét meg kell keresnie a helyét."Meg kell válaszolni azt a kérdést, hogy valóban úgy robog előre egy sokszor értelmiségen kívüli akarat, valóban úgy söpör el mindent egyfajta populista demagóg társadalomvezetés, hogy mi ezt már sem megakasztani, sem más irányba fordítani nem tudjuk? A válasz egyértelmű: ha ez így lenne, akkor miért van az, hogy mindazok, akik a vad, hatalomért folyó robogást gyorsítani akarják, továbbra is félnek a szabad vélemény mondástól? (...)

Ha igaz lenne, hogy már Önök (az újságírók – szerk.) nem fontosak, akkor miért is van az, hogy továbbra is olyan rettenetesen félni tud a hatalom egy rádiótól, egy megszólalástól, egy napilaptól, egy televíziós csatornától? Miért akarja maga alá gyűrni, hatalmába venni és birtokolni ezeket a fórumokat, ha már nem fontosak?

Pontosan ezek a szándékok mutatják, hogy ma mennyire fontos a sajtó, mennyire fontos a véleménymondás – mutatott rá Markó Béla.Az idén Markó Béla mellettkapta meg a MÚOSZ Aranytoll díját. A Magyar Sajtódíjban idén a Telex szerkesztősége,(Magyar Hang) és(Szabad Európa) részesült., a HVG munkatársa kapta az idei Földes Anna Interjúdíjat, ugyanakkornak és a Partizán szerkesztőségének ítélte a MÚOSZ Gazdaságpolitikai és Médiatudományi Szakosztálya a Gazdasági Újságíró Díjat.