Amit nem lát a webkamera: irodalmi pályázatot hirdet a Helikon

A Helikon Kulturális Egyesület és a Helikon folyóirat több mint harmincéves műhelyhagyományának folytatásaként pályázatot hirdet erdélyi pályakezdő fiatalok számára Amit nem lát a webkamera címmel, melynek célja szakmai tanácsadást és megjelenést biztosítani az irodalmi tehetségeknek (a Helikon Pavilon 420 című rovatában és a Helikon online felületén). Pályázni két kategóriában lehet (vers, próza) publikálatlan művekkel, a legjobbnak ítélt pályaművek mindkét kategóriában 1000, 750, illetve 500 lejes díjban részesülnek.



Pályázni vers vagy próza kategóriában lehet, vers kategóriában összesen 3, próza kategóriában összesen 2, eddig publikálatlan pályaművel – internetes felületen, közösségi oldalakon (Facebook vagy Instagram) való közlés is publikációnak minősül – amelyek összterjedelme nem haladhatja meg a 30 000 leütést, szóközökkel együtt.A pályázat kizárólag erdélyi (romániai magyar) származású pályakezdő szerzőknek szól, akik még nem rendelkeznek önálló kötettel, illetve akik 2021 januárjában még nem töltötték be 22. életévüket.A pályaműveket .doc vagy .docx dokumentum formájában, csatolt fájlként a helikonpalyazatok@gmail.com címre várják a Helikon szerkesztői csapatából kikerülő zsűritagok 2021. április 20-ig. A beküldött email tárgyában jelezni kell a pályázat kategóriáját (vers vagy próza). A zsűri mindkét kategóriát külön-külön díjazza.A pályázat jeligés, ehhez mérten a jelentkezőknek egy külön dokumentumban mellékelniük kell a jelige feloldását. A jeligének szerepelnie kell a beküldött pályaművek fájlnevében, illetve a művek címe fölött. A pályázók neve semmiképp ne jelenjen meg a pályaműveket tartalmazó dokumentumban vagy annak fájlnevében!A várt csatolt fájlok tehát:1. vers esetén 3, próza esetén 2, jeligével ellátott, pályaművet tartalmazó dokumentum2. a jelige feloldását tartalmazó dokumentum1. díj: 1000 RON2. díj: 750 RON3. díj: 500 RONA díjazottaknak továbbá lehetőségük nyílik részt venni a Helikon által szervezett eseményeken, díjnyertes pályaműveik a Helikon Pavilon 420 című rovatában lesznek olvashatók, a színvonalasabbnak tartott pályaműveknek pedig külön rovatot biztosít a Helikon online felületén.A pályázat eredményéről a díjazottak, illetve a színvonalasabbnak talált pályaművek szerzői emailben értesítést kapnak 2021. május 30-ig. Amennyiben lehetőség nyílik rá, egy felolvasással egybekötött díjkiosztóra is sor kerül.