Áprilistól Veress Albert vezeti a Csíki Játékszínt

Lezárult a csíkszeredai színház vezetői tisztségére kiírt versenyvizsga, a folyamat végeredményeként pedig Veress Albert, a társulat korábbi tagja áll az intézmény élére. A Kányádi Szilárd lemondását követően kialakult új helyzetről, a vizsga részleteiről és végeredményéről március 25-én, csütörtökön sajtótájékoztatón számolt be Korodi Attila polgármester és Sógor Enikő alpolgármester. A jövőre vonatkozó tervekről az új színházmenedzser beszélt.



Veress Albert (fotó: Facebook)

„Kulturális élet nélkül nincs fejlődő Csíkszereda. A kulturális élet és ezen belül a színház a közösségi jólétnek egyik alappillére. A Csíki Játékszín kiválóan látja el a szerepét: nevel, elgondolkodtat, kizökkent azokból a hétköznapokból, amelyekben az élet folyamatos benntart bennünket. és megnevettet” – mutatott rá az intézmény fontosságára Korodi Attila. A polgármester köszönetét fejezte ki a társulatnak, amiért az elmúlt év nehézségei ellenére, világjárvány közepette is helytáll.A február elején meghirdetett pályázat részleteiről Sógor Enikő alpolgármester számolt be. Rámutatott, a városvezetés célja, hogy új szintre lépjen a színház, hangsúlyosan jelen legyen a régió társadalmi, kulturális életében, illetve nemzeti, sőt nemzetközi szinten is jegyezzék. E cél elérése érdekében Erdély-szinten elismert szaktekintélyeket kértek fel vizsgabizottsági tagnak:t, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron színház rendező-igazgatóját ést, a Kolozsvári Állami Magyar színház igazgatóját és főrendezőjét.Veress Albert örömét fejezte ki, hogy a tervei összhangban vannak a város elképzeléseivel. Meglátása szerint a társulat megérett arra, hogy szintet lépjenek, a nézők is nyitottak a mélyebb üzenetekre. „Sok tervünk van, sok munka áll előttünk” – összegzett az új igazgató. A menedzseri szerződést jövő héten írják alá.