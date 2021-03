Közösen lépnek fel a kulturális ágazat megmentésért a szektor dolgozói

A kulturális ágazat megmentését és újraindítását célzó program haladéktalan gyakorlatba ültetését kérik a művészek és a kulturális területen dolgozók az államelnöktől és a kormánytól - derül ki a MUZE - Színházért, filmért, zenéért és táncért egyesület Agerpres hírügynökséghez eljuttatott csütörtöki közleményéből.



A dokumentum értelmében a kérések a következők: legalább decemberig vagy az ágazat korlátozások nélküli újraindításáig a kormány biztosítsa a kényszerszabadságon levők fizetését; adjon haladékot az ágazat specifikus adóinak és illetékeinek a befizetésére, illetve a bankhitelek törlesztő-részleteinek fizetésére.Alakuljon ugyanakkor legtöbb 14 napon belül egy munkacsoport - amelyben minden művészeti és kulturális ágazat képviselteti magát a kormány illetékes tagjain kívül -, amely kidolgozza a kulturális szektor újraindítását lehetővé tevő stratégiát - kérik az ágazat képviselői.Emellett követelik, hogy a kormány finanszírozza a Recover Culture programba foglalt valamennyi intézkedést (ezek a kulturális minisztérium honlapján is megjelennek), amelyeket 2021. március 15-én elküldtek az európai alapok tárcájához, hogy belefoglalják az országos helyreállítási tervbe (PNRR).Csütörtökön a romániai kulturális élet legfontosabb szereplői tartottak sajtótájékoztatót a kérdésben. Ezen többek között az Untold, az Electric Castle, az Artmania és a TIFF szervezői is részt vettek. A közös közleményükben azt írják, hogy az elmúlt egy évben megpróbáltak párbeszédet folytatni a hatóságokkal, nyitottan viszonyultak a megfelelő túlélési stratégia megtalálásában, és válaszokat vártak a kérdésben. Azt írják most, hogy a kulturális ipar szereplői, a vendéglátásban dolgozók, a független művészek, illetve szórakoztatóipari résztvevők felkérik a hatóságokat, hogy terjesszenek elő egy intézkedési tervezetet a járvány által sújtott ágazatok újbóli megnyitása érdekében.A Transindexhez eljutatott közös közleményükben négy intézkedést szorgalmaznak:* olyan helyreállítási tervre szükségét, amely összehangoltságot és előreláthatóságot hoz* egy minisztériumközi munkacsoport létrehozását, amely egy intézkedési tervet dolgoz ki* egy olyan döntéshozói csoport létrehozását Florin Cîțu miniszterelnök vezetésével, amely gyorsan jóváhagyhatják a munkacsoport javaslatait* kompenzáló intézkedéseket az elszenvedett veszteségekre.„A hatóságoktól ugyanazt a felelősségteljes viselkedést és tiszteletet várjuk el, amit mi is tanúsítottunk az elmúlt évben. A biztonság volt a legfontosabb szempontunk, betartottuk a ránk vonatkozó szabályokat, anélkül, hogy bármit is kaptunk volna cserébe. Itt az ideje, hogy a hatóságok ugyanilyen tisztelettel reagáljanak a kérésünkre" - mondta, az Electric Castle képviselője.„Bár a TIFF-nek van egy szervezési mintája és egy sajátossága, amely elméletileg lehetővé teszi számunkra a fesztivál nyári lebonyolítását, akárcsak 2020-ban, de kiállunk a kollégáink mellett, akiket a válság mélyen érint, és nincsenek konkrét forgatókönyvek, amelyek lehetővé tennék számukra, hogy biztonságos körülmények között folytathassák tevékenységüket" - magyaráztau, a TIFF fesztiváligazgatója.