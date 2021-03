Viharos bemutató a Tomcsa Sándor Színházban

Frissítés: Sajnálattal közöljük, hogy sérülés miatt elmaradnak a március 27-re és 28-ra betervezett Vihar c. előadásaink, valamint a március 30-ra és 31-re tervezett Hapci-szigetek előadásaink. A már megvásárolt jegyek visszaválthatóak vagy átválthatóak más előadásokra a színház jegypénztárában hétköznapokon 11-14 és 15-17 órák között. Tel: +40 266 212131



Korábban írtuk: Ünnepi bemutatóra készül a Tomcsa Sándor Színház . Március 27-én, szombaton a színház világnapja alkalmával mutatja be a 19. századi orosz drámairodalom egyik legjelentősebb és legtermékenyebb szerzőjének,legismertebb színművét, arendezésében – írják szerkesztőségünknek is eljuttatott közleményükben a székelyudvarhelyi társulat.A sajátságos költői nyelvezettel bíró műből készülő előadás igencsak aktuális kérdéseket feszeget. Mihez kezdünk, ha egy minket, vagy a családunkat fenyegető veszéllyel kell szembenéznünk? A bezártságot, a megaláztatások sorát vajon mennyire és milyen mértékben bírjuk? Mi segíthet ennek túlélésében: az ábrándozás, a hit? Szerelem nélkül lehet vagy érdemes élni? Milyen viszonyunk van a tudományhoz?„Vihar kint és bent. Egy olyan világ tárul a szemünk elé, mely könyörtelen, nem kedveskedik, nem hiteget, melyben ismerős élethelyzetekkel, emberi problémáinkkal, a városi ember lényegi igazságával nézhetünk szembe.” – áll az előadás színlapjában.Az erős társadalomkritikai vonással rendelkező produkció látványvilágának megteremtésem.v. munkája, koreográfusam.v.. A színház művészei közülésjátszik az előadásban.Botos Bálint, rendező Marosvásárhelyen színészetet, majd Kolozsváron rendezést tanult. Dolgozott a Râmnicu Vâlcea-i Anton Pann Színházban, a kolozsvári Váróterem Projekt nevű független társulatnál és a Figura Stúdió Színházban, a Szigligeti Színházban, a Tamási Áron Színházban. A Tomcsa Sándor Színház társulatával első alkalommal dolgozik együtt a rendező, ennek ellenére a székelyudvarhelyi közönség már találkozhatott munkájával 2020-ban a III. MAFESZT keretén belül a Szigligeti Színház két alkalommal is játszotta Szép Ernő-Guelmino Sándor: Lila ákác című művét, Botos Bálint rendezésében. (.)