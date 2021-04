A nomádok földje lett a legjobb film a BAFTA-n

Chloe Zhao A nomádok földje (Nomadland) című drámája kapta a fontosabb díjak zömét a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vasárnap esti londoni díjkiosztóján.



Az alkotás hét díjra volt esélyes az előzetes jelölés alapján, és négyet el is hozott a viszonylag megbízható Oscar-előrejelzőnek tekintett - a koronavírus-járvány miatt ezúttal virtuális gála formájában megtartott - BAFTA-rendezvényen. Anyerte a legjobb film és a legjobb operatőri munka díját, Chloe Zhao kapta legjobb rendezőnek odaítélt elismerést, és a főhőst alakítóé lett a legjobb női főszereplő BAFTA-díja. A legjobb női főszereplőnek járó elismerésért versenyben voltis, akicímű filmjében szerepel.A BAFTA-díjak történetében a Kínában született, Amerikában élő Chloe Zhao mindössze a második női rendező, aki elnyerte a legjobb rendezőnek járó díjat. Az első BAFTA-díjas rendezőnő Kathryn Bigelow volt, aki tizenegy éve vehette át legjobb rendező díját) című iraki háborús drámájáért.A vasárnap esti BAFTA-gálán a legjobb férfi főszereplő díjátnyerte acímű filmben nyújtott alakításáért, és ez a film kapta a legjobb forgatókönyv-adaptációért odaítélt elismerést is.A legjobb brit film díját az) című alkotásnak ítélték. A legjobb nem angol nyelvű film a) lett, míg a legjobb animáció díját akapta. A legjobb dokumentumfilmnek járó kategóriában versenyben volt ugyanje is, de a díjat végül acímű doksi kapta.A legtöbb Oscar-jelölést gyűjtő(amely összesen hat kategóriában volt jelölve a BAFTA-n, így legjobb díszlet, legjobb kosztűm, legjobb eredeti filmzene, legjobb eredeti forgatókönyv, legjobb operatőr, legjobb smink) végül csak egy díjat nyert a vasárnap esti online gálán, a legjobb díszletért járó elismerést.A koronavírus-járvány miatt az idei BAFTA-gálát a szokásos februári időpontnál két hónappal később tartották, és a díjesélyesek közül senki nem volt jelen személyesen a londoni Royal Albert Hallban, mindannyian online közvetítésen figyelték az eredményhirdetést, és a győztesek is videókapcsolaton mondták el köszönőbeszédüket.A vasárnap esti rendezvényen megemlékeztek Fülöp edinburghi hercegről, II. Erzsébet királynő pénteken elhunyt férjéről, aki 1959 és 1966 között a BAFTA első elnöke volt.Az eredeti tervek szerint előre rögzített videóüzenetben üdvözölte volna a vasárnap esti díjkiosztó jelöltjeit és győzteseit Vilmos cambridge-i herceg, Fülöp herceg unokája, aki 2010 óta a BAFTA elnöke. Az előzetes műsorterv szerint Vilmos a videóüzenetben elismerően szólt volna arról is, hogy a nemzetközi filmvilág milyen ellenállóképesnek bizonyult a koronavírus-világjárvány közepette. Nagyapjának pénteki halála miatt azonban ezt a műsorrészt Vilmos kérésére törölték.