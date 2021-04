Meghalt a Tévémaci és Mirr-Murr megalkotója, Szabó Lászlótól búcsúzunk

Egy egész generáció nőtt fel Foky Ottó (1927–2012.) szeretetteljes és kifogyhatatlan humorral készült mesefilmjein. A Munkácsy-díjas magyar animációs film-rendező halálhíre után, újabb szomorú hír jelent meg a magyar sajtóban.



85 éves korában meghaltfaragómester is, akinek a keze munkája nyomán született meg a két nagysikerű alkotás és a Legkisebb Ugrifüles is.Az alkotóművész 10-i halálhírét vasárnap tudatta az elhunyt családja a közösségi médiában.„Ha egyszer megízlelted a repülést, utána úgy fogsz járni a földön, hogy szemed az eget fürkészi, mert ott voltál fent és oda vágysz vissza” – idézte családja.Szabó 1935. június 24-én született az akkor még különálló Kispesten. Az általános iskola elvégzése után Esztergomban, a Magyar Repülő Szövetségnél tanult repülőgépmotor-szerelőnek, 1965–1990 között a Pannónia Filmstúdió munkatársa volt, bábfigurák készítésével foglalkozott. Ő készítette el többek között a Tévémaci „megújult” változatát.„Mindig is imádtam fúrni, faragni, rengeteg mütyürkét készítettem. Harmincéves lehettem, amikor bepakoltam a kisindiánokat, a motorokat, a repülőket és egyéb figurákat egy szatyorba, és bekopogtattam a Pannónia Filmstúdióba. Kipakoltam holmijaimat és azt mondtam: én itt akarok dolgozni! A bábfilmstúdió vezetője megkérdezte, van-e főiskolai végzettségem. Én azt feleltem, igen. No, ez volt az a bizonyos füllentés, mert volt ugyan diplomám, de nem az Iparművészeti Főiskolán szereztem, hanem aRepülő Műszaki Főiskolán. Ezt nem kérdezték, a papírokat pedig soha nem kérték. Így történt, hogy ott ragadtam huszonöt évre” – mondta jelentőségteljesen 2010-es interjújában.A TV Maci először 1963. április 15-én jelent meg az MTV-n és az Esti mese szignálfilmje volt. Az 1960-as és 70-es évek Tévémacijátterve alapjánalkotta meg. Az 1980-as évekbenúj formát kapott. A maci a játékát, Valérkát is lecserélte egy Csutkababára.