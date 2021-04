FFFF-sajtódíjak: erdélyi magyar újságírókat is díjaztak a szakma legjobbjai között

Hétfőn osztotta ki a sajtódíjait a Friends for Friends Alapítvány (FFFF), mely 10 éve díjazza a romániai sajtó legkiemelkedőbb teljesítményeit. Az alapítvány által meghirdetett újságírói megmérettetés egyike a Friends/TBWA reklámügynökség civil kezdeményezéseinek.



A 2020-as évre vonatkozóan 39 médiaanyagot (írott sajtó, videó, fotó, podcast), illetve ezek szerzőit részesítették elismerésben. A benevezett munkákat egy 17 főből álló szakmai zsűri értékelte ki.(- a zsűri elnöke,ésHat kategóriában osztottak ki díjakat - oknyomozó újságírás kategóriában, az Átlátszó Erdély munkatársa is elismerésben részesült, egy nyolc fős szerzői csapat tagjaként. Díjazott írásuk témája a szexuális erőszak , melyet nem kezelnek megfelelő alapossággal a hatóságok: mint kiderítették, 5 feljelentésből 4 esetben nem jut el az ügy a vádemelés fázisába sem.Elismerték emellett az Átlátszó Erdély szerkesztőségének munkáját is. A csapat különdíjat kapott a "helyi sajtó" kategóriában."A Szuperírások díjátadója olyan, mint egy oltás. A nyertes anyagok mindegyike erős adag oltást jelent a korrupció, a közöny, a hozzá nem értés és a tudatlanság ellen. Idén azt tapasztaltuk, hogy a megmérettetésre jelentkező újságírók sokkal jobban kapcsolódtak az olvasóközönség igényeihez, amelynek most már kiemelkedő szerep jut a pályázatok elbírálásában is"- mondta a díjkiosztón Paul Radu, a zsűri elnöke.A Szuperírás nagy nyerteseiés, a Recorder újságírói voltak, akik együtt nemcsak az év szuperírása díját kapták meg, hanem az olvasói különdíjt és a videó kategóriában is az első díjat. Ezen kívül Alex Nedeát "a demokrácia őrzője" (Watchdog of Democracy) díjjal is kitüntették. A díjakat a Recorderen megjelent "Ivóvíz" című riportsorozattal nyerték el, amelyet a Transindexen is szemléztünk