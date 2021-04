Augusztus 12-14. között szerveznék meg a tavaly elmaradt Double Rise-t

Augusztus 12-14. között szerveznék még a tavaly elmaradt jubileumi 5. Double Rise fesztivált - derül ki a szervezők által kedden létrehozott Facebook-eseményből.



"Hosszú ideje várjuk, hogy újra ránk virradjon a kettős napfelkelte és együtt élvezhessük a sugarait a Double Rise Fesztiválon. 114 nap múlva, augusztus 12. és 14. között három napon keresztül közösen ünnepeljük azt, hogy újra találkozhatunk a Székelykő lábánál. Addig is mi azon dolgozunk, hogy egy szuper barátságos Double Rise Fesztivállal folytassuk azt, amit öt évvel ezelőtt együtt kezdtünk el" - írják a Facebook oldalukon.A poszt nem sok egyéb információt árul el, bár a hashtagként használt #aholmindenkezdődött kifejezésből talán arra lehet számítani, hogy részben visszaköltözhet a faluba, ahol a legutóbbi alkalommal már nem nagyon voltak helyszínek.Tavaly egyébként többször is halasztottak a szervezők, hogy aztán július végén bejelentsék , idén fogják megtartani a beígért jubileumi fesztivált. Akkor arról tájékoztattak, hogy a már megváltott jegyek és bérletek 2022. végéig érvényesek maradnak a Double Rise fesztiválok valamelyikére.Korábban már minden nagyobb fesztivál jelentett be időpontot, az Electric Castle-t júlis 14-18. között, az UNTOLD-ot augusztus 5-8. között tartanák, ha engedi a járványhelyzet. A Vibe fesztivált július 1-4. között szeretnék megszervezni, az erdélyi magyar fiatalok körében fesztiválként számon tartott Tusványost július 20-25. között, míg a MÉRA World Music fesztivált július 29.-augusztus 1. között.A kolozsvári Jazz in the Park szervezői szintén kedden jelentették be, hogy szeptember első hetében fesztivált szerveznének. Szeptember 2-5. között az egész város "fesztiválozna".