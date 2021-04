Csupa díjnyertes film az idei TIFF első bejelentései között

Most, hogy a nyári zenei fesztiválok sorra bejelentik az időpontjukat, a TIFF is megtette az ajánlatát. Azt már rég tudni, hogy július 23. és augusztus 1. között fogják megszervezni Kolozsvár egyik leghíresebb kulturális rendezvényét, amelynek a szervezői most bejelentették az első filmeket, amelyeket biztosan megnézhetünk az idei rendezvényen (már, ha a járványhelyzet engedi a fesztivál megszervezését.) Pedro Almodóvar és François Ozon új filmjét is vetítik majd, de rajtuk kívül is több, a nagy fesztiválokon már díjazott alkotás lesz látható.



Szupernóva

Gli anni più belli

'85 nyara

La voix humaine

Conference

Kedves elvtársak!

Nowhere Special

Az egyik mindenképp nagy érdeklődésre számot tartó film a tavalyi San Sebastiánban bemutatott(Supernova) leszésfőszereplésével.rendezéséről azt írja a hivatalosa ajánló, hogy egy gyengéd szerelmi történet, amelyben a főszereplő pár egyik tagja demenciával küzd, így végigjárjak a számukra kedves helyeket és felkeresik a barátaikat. Aáltal jegyezettegy négy évtizedes barátság prizmáján keresztül bemutatott olaszországi történet a minket fogva tartó emlékekről.legújabb filmje, a(Été 85) két tizenéves szerelmi történetét mutatja be egy olyan nyárról, amely örökre megváltoztatja az életüket. A film szerepelt a tavalyi Cannes-i Filmfesztivál versenyprogramjában (amit ugye nem tartottak meg a járványra való tekintettel, így díjat sem osztottak), és összesen 12 César-jelölést kapott. Szintén Cannes-ban lett volna a bemutatója tavalycímű filmjének, amely az ajánló szerint egy eszeveszett életrajzi hullámvasútről, a német mozielfelejtett színésznőként felvillanyozó a tavalyi velencei fesztiválon bemutatottcímű filmben, amelyelső angol nyelvű rendezése, és amitazonos című darabja inspirált. A mexikóiNuevo orden (Új rend) című disztópikus drámája, amely Velencében Ezüstoroszlán-díjat kapott, azt mutatja be, hogy az erőszakos tüntetések hogyan döntenek meg egy egész rendszert, és miként forgatják fel mindenki életét.Az Oscar-díj nemzetközi film kategóriájának schortlistjén szerepeltc. dráma (r. Philippe Lacôte), ami egy lenyűgöző mese a képzelet erejéről. Szintén Velencéből - ahol elnyerte a Queer Lion-díjat - érkezik Kolozsvárra(r.) című LMBTQ-dráma, amely szívszorító szerelmi történetet mutat be a 19. századi Amerikából. A főszerepbenlátható, aki egy másik nő karjaiban találja meg a boldogságot. A filmet egyébként Romániában forgatták.18 éve történt a moszkvai Dubrovka Színház elleni terrortámadás, de az idő azóta sem gyógyította be az érintettek sebeit. A Velencében bemutatott(r.) című dráma egy túlélő történetét meséli el. Szintén Oroszországból érkezik Kolozsvárra a, amiértrendező Velencében elnyerte a zsűri különdíját. A dráma a kommunista eszmék és a szovjet valóság közötti ellentétekről beszél egy 1962-es sztrájk véres elnyomásán keresztül.Szintén igaz történet inspirálta(akit korábban kétszer is közönségdíjas volt a TIFF-en)c. drámáját, amely egy apa történetét dolgozza fel, aki élete utolsó hónapjaiban próbál új családot keresni négyéves fiának. Az Európai Filmakadémia 2020-as gáláján a legjobb vígjátéknak járó díjat nyerte elcímű filmje, amelyben egy színész próbálja színpadra vinni foglyokkal a Godot-ra várvát.