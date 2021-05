A legjobb színész díját söpörte be Molnár Levente a Cinefantasy nemzetközi filmes seregszemlén

A legjobb színész díjat kapta Molnár Levente Sao Paulóban, a színészt a Hasadék című filmalkotás főszerepében nyújtott alakításáért jutalmazták az elismeréssel az április végén 11. alkalommal megrendezett brazíliai Cinefantasy nemzetközi filmfesztiválon.



A dél-amerikai filmfesztivál díjátadóját, csakúgy mint magát a seregszemlét, a járványhelyzet miatt online tartották a hétvégén. 2021-ben a Budapest Film mutatja be a hazai mozikban a Nemzeti Filmintézet támogatásával, az AGA Media és a Pipacs Film gyártásában készült Hasadék című filmet.első mozifilmje a balladák hangulatát megidéző, magashegyi tájakon játszódó, apa-fiú történetet bemutató dráma. A cselekmény szerint a Molnár Levente által alakított erdélyi származású magyar orvos az édesapja temetésére tér vissza Budapestről a Máramarosi-havasok hegyei közé, szülőfalujába. Hazatérése során találkozik a tizenhét évvel ezelőtt elhagyott kamasz fiával, ahol azzal szembesül, hogy fia, Simon önpusztító és lázadó életet él, a helyi maffiavezér, Dumitru zsarnoksága alatt. A film a családi kötődés erejéről és ellentmondásosságáról, a bűn és bűnhődés végzetszerűségéről, az újrakezdés és megváltás lehetőségeiről tesz fel kérdéseket.A főszereplő Molnár Levente mellett a filmben, valamint más magyarországi és határon túli színészek is láthatóak. Molnár Leventét tavaly az Apró mesék, valamint a Foglyok című filmekben nyújtott két emlékezetes alakításáért is a legjobb férfi epizódszereplő kategóriában díjazták a magyar filmkritikusok - áll az összegzésben.