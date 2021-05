Reform vagy ellehetetlenítés? Bolojan durván nekimegy a nagyváradi kultúrának

Alapos reformoknak néz elébe a nagyváradi kulturális élet. A megyei tanács ugyanis úgy tervezi, hogy a városban működő két színházat a filharmóniával közös jogi entitásba egyesíti, a művészeknek pedig meg fog szűnni a meghatározatlan időtartamú szerződése. A tervek szerint ezen változások már idén végbe fognak menni.



Ezek közül a legmegosztóbb intézkedés a művészek szerződéseinek megváltoztatása. Erről a megyei tanácsban valószínűleg május végén fognak dönteni, az új szerződések pedig meghatározott időszakra fognak szólni.tanácselnök múlt csütörtökön találkozott a Iosif Vulcan Színház társulatával, akiknek azt javasolta, hogy a következő két évben csak a "régiséggel és hírnévvel" rendelkező színészeknek maradjon meghatározatlan idejű szerződésük.A színészek első körben egyéves szerződéseket kapnának, utána pedig projekt alapon foglalkoztatnák őket. A találkozón a színészek aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy egzisztenciális bizonytalanságot okozhat számukra az új helyzet. Bolojanék szerint a projektalapú alkalmazás elterjedt gyakorlat Nyugat-Európában. Romániában azonban a kezdő színészek sokáig nagyon rosszul kerestek, csak néhány éve, a PSD-kormány alatt növelték meg a fizetésüket. Nem csoda, hogy most amiatt aggódnak, hogy elveszítik a viszonylag biztonságot nyújtó keresetet.Amennyiben viszont egyesülne a Regina Maria Színház, a Szigligeti Színház és a filharmónia, úgy az jelentős személyzetcsökkenéssel is járna: például nem lenne külön-külön technikai vagy adminisztratív személyzetük.Az új jogi entitás új (az ígéretek szerint versenyvizsga révén kinevezett) menedzserétől azt is elvárják, hogy növelje a nézőszámokat, a bevételt és az események számát is.