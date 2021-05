Dagad a botrány a Golden Globe kapcsán: Tom Cruise visszaadja a díjait

Tom Cruise visszaadja Golden Globe-jait, tiltakozásul a díjat odaítélő szervezet tagsága ellen - írta a The Guardian online kiadása.



A filmsztár három Golden Globe-ot kapott, a drámai alkotásban nyújtott legjobb főszereplőnek járó elismerést aért és a-ért, aban a legjobb mellékszereplő eljátszásáért tüntették ki.A Golden Globe-díjakat odaítélő Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szövetsége (HFPA) az utóbbi hónapokban bírálatok kereszttüzébe került "diszkriminatív gyakorlata" és etikai problémák miatt, köztük azért, mert ajándékokat fogadott el különböző iparági szereplőktől.A HFPA körül időről időre fellángol valami kínos ügy, általában azért, mert a tagok korruptak, lefizethetőek, különböző juttatásokkal, luxusajándékokkal, vagy egyszerűen híres emberek közelségével el lehet érni náluk, hogy egy bizonyos stúdió filmjére vagy annak a filmnek a főszereplőjére szavazzanak.Idén amiatt robbant a botrány, mert az egyik jelölt sorozat, a netflixes limonádé, az Emily Párizsban készítői 30 HFPA-tagot vittek el az Emily Párizsban forgatására, ahol egy ötcsillagos szállodában szállásolták el őket két estére.Cruise lépése előtt - többek között -ésszólította fel az iparágat, hogy "álljon el" a Golden Globe-részvételtől, amíg lényegi változások nem történnek a HFPA-n belül.A Netflix, az Amazon és WarnerMedia bojkottot jelentett be a Golden Globe ellen, az NBC tévécsatorna pedig hétfőn azt közölte, hogy 2022-től nem közvetíti a díjátadót.Május 3-án a HFPA reformokat jelentett be, a javaslatok között szerepel, hogy jelentősen növelik a tagság létszámát, különös tekintettel a fekete tagok toborzására. Továbbá új magatartási kódexet is ígér.