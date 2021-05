Hétfőn kezdődnek a Hargitai Megyenapok

Május 17-én kezdődik a nyolcnapos rendezvénysorozat, a 17. Hargitai Megyenapok. A rendezvénysorozatot Hargita Megye Tanácsa szervezi alintézményeivel közösen, a koordinálást idén is a Hargita Megyei Kulturális Központ végzi. Tavaly, a járványhelyzet miatt, az online térben zajlottak a rendezvények, idén online és offline rendezvények is lesznek. A tavalyi kiadás és az elmúlt több mint egy év után, az idei rendezvénysorozat koncepció és üzenete a közösségi élmény újbóli megtapasztalása. A 17. Hargitai Megyenapok programját sajtótájékozatón ismertették a szervezők és partnereik május 13-án Csíkszeredában, a Megyeháza Galériában.



A Hargitai Megyenapok rendezvénysorozat célja mindig az értékeink bemutatása volt. Az értékeink, amelyek körülvesznek, amelyeket megteremtünk, amelyek megtartanak, amelyeket megélünk és erősítik identitásunk. És legnagyobb értékünk a közösség. Sok idő eltelt, mióta korlátozásokkal élünk. Lassan kezdünk visszatérni közösségi tereinkbe, ezért idén fontos, hogy találkozzunk, hogy újra megéljük a közösségi élményt. Elsősorban ez a célja az idei rendezvénysorozatnak, amely online és offline programokból áll össze – mondta a rendezvény kapcsán. Hargita Megye Tanácsának alelnöke kiemelte a Visit Harghita projektet, amely partnereivel szervezett programjai révén egy kulturális antropológiai környezetbe kalauzolja el az érdeklődőket., a rendezvénysorozatot koordináló Hargita Megyei Kulturális Központ vezetője szintén hangsúlyozta, a közösségi élmények megélhetőek a szabályok betartásával, így mindenkit arra biztatnak, hogy vegyen részt a programokon. Mint hozzátette: tartalmas, közösségi kínálatban gazdag programsorozat állt össze idén, amelyben a megye mindhárom térsége jelen van. Több mint 120 programra várják a lakosságot, ezek közül kiemelkedők a gyerekprogramok, a családbarát programok, a szabadtéri kiállítások, a könybemutatók és koncertek., a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont vezetője beszámolt arról, hogy a nyolc nap alatt 33 programot tartanak, ezek közül kiemelkedő a Tájházak hete. Ez a program a megye teljes területét lefödi, összesen 16 tájház lesz látogatható, amelyek kézműves tevékenységekkel, néptáncbemutatókkal, szavalóversenyekkel várják az érdeklődőket., a Gyergyószárhegyi Művészeti és Kulturális Központ vezetője is arról számolt be, hogy több mint harminc programot tartanak, ezekből kiemelkedő az idén első alkalommal megszervezett Hagyományok hete rendezvény, amely kapcsolódik a Tájházak hetéhez, illetve a Szárhegy 2020 képzőművészeti kiállítás.Hargita Megye Tanácsa Hegyi- és Barlangimentő Közszolgálatának programjai is visszatérnek a természetbe, és kicsiket, nagyokat egyaránt várnak, mondta, a közszolgálat vezetője.Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége a szakoktatás népszerűsítésére fekteti a hangsúlyt, de idén a pünkösdi búcsúhoz kapcsolódó lovas zarándoklat keretében várják minden térségből a lovas küldötteket. Ezenkívül kiemelkedő eseményük a hagyományos és helyi termékek pünkösdi vására, számolt be, az ügynökség vezetője.A Kájoni János Megyei Könyvtár könyvbemutatókkal és egyedi kiállításokkal várja az érdeklődőket, mondtamenedzser.A Hargita Kiadónak két kiemelkedő rendezvénye lesz, a Székelyföld folyóirat májusi számának bemutatója, illetve a Székely Könyvtár sorozat újabb öt kötetének bemutatója, ismertette a kiadó vezetője,A teljes program elérhető a rendezvény facebook-oldalán . (