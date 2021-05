A kulturális szektor dolgozói szerint nem logikusak, és velük szemben diszkriminatívak a mostani lazítások

Több szakmai egyesület is értetlenségét fejezte ki egy közös közleményben azzal kapcsolatban, ahogyan az enyhítéseket a kormány megszervezte. A színházi, táncművészeti, zene- és filmipari dolgozókat képviselő AROC, PACTE és a MUZE egyesületek által szignózott közleményben dikszkriminatívnak látják a kulturális szektorra nézve a szombattól életbe lépő intézkedéseket.



Az erről szóló törvényben ugyanis a kormány arról döntött, hogy azon településeken, ahol három ezrelék felé megy a fertőzöttségi arány, tilos lesz beltéri kulturális események megtartása.Csakhogy a művészek nem értik, ez mire is jó, ha úgyis csak eleve az mehet előadásokra, aki be van oltva, vagy elvégzett egy friss koronavírus-tesztet előzőleg."Nem értjük, Románia miért választja azt, hogy csak az esküvőkön, bevásárlókzpontokban és a sportmérkőzések szüneteiben (mivel ezek 25%-os kapacitással működhetnek) lehessen zenét hallgatni." - írják a közleményben.A kulturális szektor dolgozói azt sem értik, hogy egyes korlátozásokat mért az oszágos vagy megyei fertőzöttségi arány függényében terveznek meghozni, holott számos település sokkal jobban szerepel az országos átlagnál átoltottság szempontjából. Azt sem értik, ha valaki be van oltva, miért kell maszkot viseljen, és két méteres távolságban ülnie, hiszen kizárólag beoltottak fogják körülvenni az előadásokon.Továbbá értetlenül állnak az előtt is, hogy az országos vészhelyzeti bizottság miért mondja most, hogy augusztus egytől csak egy napos rendezvényeket lehet majd tartani, szerintük ez kiszámíthatatlanná tesi azt a nyarat is, ők meg már egy éve kérik a kormányokat, hogy valamiféle kiszámíthatóságot biztosítsanak a kulturális szektornak.Ugyanakkor értetlenkednek azon is, miért nem kaptak a kulturális vállalkozások másokhoz hasonlóan támogatásokat, miért lehet kültéri sporteseményt 12 000 főig megszervezni, kulturálisat meg nem.A három egyesület kériminiszterelenököt, hogy módosítsanak a nemrég meghozott döntéseken, és felajánlják, hogy segítenek a szabályoyások logikusabb kidolgozásában.