Ismét elhalasztják a 8. Electric Castle fesztivált

2022 júliusára halasztják el a 8. Electric Castle fesztivált - jelentették be a szervezők hétfő délelőtt.



A közlésük szerint a hatóságok által bevezetett intézkedések nyomán, amelyben többek között 2500-ra korlátozzák a nyári kulturális és szórakoztató események nézőszámát, ismét elhalasztják egy évvel a fesztivál 8. kiadásának megszervezését. Jelen állás szerint 2022-ben az EC-t július 13-17. között tartják majd meg. A szervezők azt is elmondták, hogy a korábban már bejelentett headlinerek a jövő évi fesztiválon is fel fognak lépni, tehát megerősítette a részvételét a bonchidai Bánffy-bírtokon szervezett eseményen mind a twenty øne piløts, mind a Gorillaz, mind a Deftones.A hatósági korlátozások mellett a szervezők azt is kiemelik, hogy több olyan fellépője is lett volna a fesztiválnak, akik lemondták vagy átütemezték az idei európai turnéjukat. Egy kompromisszumos fesztivál megszervezése helyett ezért inkább új időpontot kerestek a fesztivál 8. kiadásának. Azt írják közleményükben, hogy a már megvásárolt jegyek jövőben is érvényesek lesznek.Ugyanakkor arra is ígéretet tesznek, hogy folyattatják a tárgyalásokat a különböző kulturális és szórakoztató események megszervezésével kapcsolatban a hatóságokkal, és amit sikerül tisztázni a homályos részeket, módosított és adaptált formában idén nyáron is megpróbálnak EC-élményt nyújtani.