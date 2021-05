A Jazz in the Park nem marad el, sőt már a helyszíneket is bejelentették

Azzal együtt, hogy a hatóságok által múlt héten bejelentett intézkedések egyáltalán nem könnyítik meg a kulturális események szervezőinek dolgát, a Jazz in the Park szervezői kitartanak amellett, hogy idén szeptember 2-5. között lesz fesztivál, sőt helyszíneket és jegyértékesítéssel kapcsolatos információkat is bejelentettek.



"Fontos számunkra, hogy haladjunk a Jazz in the Park szervezésével. A fesztivál több, mint egy munka, az életformánk lett, ami meghatároz minket, ha leállunk vele, akkor olyan, mintha megszüntetnénk önmagunkat" - idézi a Jazz in the Park közleményeszervezőt. Elmondása szerint tavaly óta egyértelmű számukra, hogy a megszokott formában, minden korlátozás nélkül nem tudnak visszatérni, ezért át kell szervezzék az eseményt, de ugyanabban a szellemben teszik, ahogyan az eddigi hét évben is tették.A legfontosabb változás a helyszín lesz, mint írják, a járványhelyzet már nem teszi lehetővé, hogy a Sétatéren szervezzék meg a fesztivált. Ezért úgy döntöttek, hogy több helyszín is lesz majd a városban. A főbb helyszínek között lesz a falumúzeum , a Iulius-park és az Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem kampusza. Ezeken kívül még lesz egy negyedik helyszín is, amelyet később jelentenek majd be.A Iulius-park a romániai együttesek és művészek színpadának ad majd otthont, az egyetemi kampusz egy pikniknek lesz a helyszíne: több száz takarót kell elképzelni a gyepen nagy kézműves piaccal és nyugis koncertekkel. Ezen kívül lesz kifejezetten a zongorának szentelt színpad is, ahol különböző zenei műfajokat lehet majd hallgatni.A fentieken túl a fesztivál gyerekrendezvényeknek, zenei eszközbemutatóknak, bakelitvásárnak is helyt ad, illetve a város más pontjain is lesznek kisebb koncertek.Már elkezdték a jegyértékesítést. Május 19-26. között 30 lej/nap áron lehet jegyet vásárolni a fesztiválra az Entertix és MyTicket platformokon. Ez a jegy az összes helyszínen belépést biztosít.A szervezők biztosítanak mindenkit arról, hogyha a hatósági korlátozások miatt nem tudják megszervezni a fesztivált (vagy a résztvevőkhöz nem köthető okok miatt), akkor automatikusan visszatérítik ezt a pénzt. Alin Vaida elmondása szerint azért ösztönzik az embereket jegyvásárlásra, hogy lássák, mennyi emberre számíthatnak.A hatóságok által múlt héten bejelentett intézkedések szerint június folyamán 1000 fő részvételével lehet szabadtéri kulturális és szórakoztató rendezvényeket tartani azokon a településeken, ahol az előző két hét összesített adatai alapján az incidencia nem haladja meg a 3 ezreléket, illetve az oltáskampány megfelelő ütemben folytatódik.Július folyamán 2500 fővel lehet eseményeket szervezni az előbbi feltételek mellett, míg augusztus folyamán 5000 fő vehet részt egy szabadtéri rendezvényen, amit az említett feltételekkel lehet megszervezni. Ennek nyomán hétfőn az Electric Castle szervezői már be is jelenetetek , hogy idén nem lesz fesztivál a bonchidai Bánffy-birtokon. Azóta több kulturális szereplő is tiltakozott amiatt, hogy a kormány nem határozott meg egyértelmű feltételeket, és ezzel gyakorlatilag ellehetetlenítette a munkájukat.