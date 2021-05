» Péntek este a nagyváradi kulturális-művészeti élet ellehetetlenítése ellen fogtak össze

Nehéz helyzetben van a nagyváradi színjátszás, illetve a művészeti élet nagyrésze. A Szigligeti Színház társulatait, valamint a Regina Maria Színház társulatait és a helyi filharmónia zenekarát a fenntartó, a költséghatékonyságra hivatkozva egy intézménybe tömörítené. Ez a lépés a 120 éves tradíciókkal rendelkező nagyváradi magyar színház önálló létét veszélyezteti. A művészek ezzel távolról sem értenek egyet, ez ellen tiltakozva pedig pénteken este 20.30-kor tiltakozó akciót szerveztek Nagyváradon.



Fotó: Harag György Társulat

Felhívásukra számlatan kulturális intézmény csatlakozott az akcióhoz, kinyilvánítva támogatásukat a nagyváradi művészek irányába.A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata és Mihai Raicu Társulata is csatlakozott a nagyváradi kollégákat támogatókhoz, ezért pénteken 20.30 órától egy rövid flashmobot tartottak a színház épülete előtt, amit a társulatok Facebook-oldalain élőben is lehetett követni.Elsőként a Mihai Raicu Társulat lépett az Északi Színház épülete előtt összegyűlt közönség elé és a Metamorfoze című előadásukból adtak elő agy dalt. Ezt követően a Harag György Társulat tagjai az LGT örökzöldjét játszották-énekelték, a Nem adom fel című slágert.Nagyváradon az intézkedést ellenzők pénteken a Szent László téren gyűltek össze demonstrációt tartva, nagyszabású közös performanszot tartva a kultúra autónómiájára felhívva a figyelmet.A demonstráció során felolvasták, illetve szórólapon osztogatták az alábbi öt pontban összefoglalt követeléseiket:

1. INTEGRITÁS



Nem akarjuk a szerződések egyoldalú megváltoztatását, módosítását. Ez az eljárás megfosztja a munkavállalót kiérdemelt jogaitól, a biztonságérzettől, a jövőképtől és veszélyezteti a társulatok integritását.

2. ÖNRENDELKEZÉS



Nem akarjuk a kulturális intézmények összevonását. Továbbra is önállóan szeretnénk gazdálkodni a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal, saját művészi hitvallásunk szellemében. Meggyőződésünk, hogy az önálló intézményi működés a minőség és a sokszínűség garanciája.

3. ÁLLANDÓ TÁRSULAT



Nem akarjuk a befogadó- és/vagy projektalapú színházat, mert ez az állandó társulatok megszűnését vonná maga után és kiszolgáltatná az művészetet a szórakoztatóipari szempontoknak.

4. MÉLTÓSÁG



Kérjük a kultúra és a kulturális dolgozók méltóságának tiszteletben tartását, és visszautasítunk minden olyan döntést, ami akár a politikai hatalomnak, akár a szakszerűtlenségnek kiszolgáltatja a művészi alkotást.

5. KÖZÖNSÉG



Hisszük, hogy Bihar megye román és magyar lakosságának alanyi joga van saját kulturális intézményeihez. Meggyőződésünk, hogy az összevonás káros hatással lenne a kulturális szokásokra, szegényebbé tenné a közönséget és csökkentené a régió vonzerejét.A nagyváradi közösséggel és társulattal - Szatmárnémeti Északi Színház mellett –számos más intézmény is szolidaritást vállalt. A Kolozsvári Állami Magyar Színház a péntek esti Állatfarm bemutatójának fináléját szolidaritása jeléül a nagyváradi művészeknek ajánlotta:A Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház, az udvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház is jelezte támogatását:A nagyváradiak a közösségi médián köszönték meg a nagyszabású szolidaritási akciót: "Köszönjük annak a több tucatnyi romániai és anyaországi színháznak, bábszínháznak, táncegyüttesnek és művészeti intézménynek, akik tegnap este támogató üzeneteikkel erősítettek bennünket! Hisszük, hogy a nagyváradi kultúra ereje annak sokszínűségében rejlik! Chapeau!" - írák.Az Ilie Bolojan átrendezése ellen tiltakozók petíciót is indítottak, amelyet itt lehet aláírni