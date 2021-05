Szenvedély, költészet, élet és halál: igazi spanyol filmes fiesta lesz az idei TIFF-en

A spanyolországi mozit ünnepli a 20. TIFF, és ennek apropóján a San Sebastián Nemzetközi Filmfesztivállal is partnerséget kötnek (vagy épp fordítva, de az eredmény ugyanaz) - tájékoztattak közleményükben a szervezők.



Szenvedélyes szomszédok

Riot Police

A Fókusz Spanyolország szekcióban a vetítések mellett különleges eseményeket, mesterkurzusokat, illetve alkotói találkozásokat is terveznek a szervezők. Ebből az alkalomból egy spanyol komédiát választottak főtéri nyitófilmnek,) c. munkáját vetítik majd július 23-án, 21 órától tartott nyitóünnepségen."A San Sebastián Fesztivál nemcsak az egyik abszolút kedvencem (egy csábító tengerparti város irigylésre méltó gasztronómiával, lelkes szervezőcsapattal és filmes csúcsválasztékkal), hanem minden évben kimeríthetetlen filmes forrása a TIFF válogatásainak, különösen spanyol és dél-amerikai filmek tekintetében" - idéziművészeti igazgatót a szervezők közleménye, akik arra kéri az érdeklődő közönséget, hogy "ízleljék meg a gondosan válogatott filmes menüjét" a fesztiválnak. A művészeti igazgató szerint aegy sziporkázó és provokatív vígjáték, amely kellően meghozza az "étvágyat" a filmnézésre."Nagyon örülünk a legfontosabb romániai filmfesztivállal kötött együttműködésünk. A TIFF tökéletes a kortárs spanyol mozi bemutatására. (...) Ez a válogatás pedig tükrözi a spanyol mozi sokszínűségét, és különös figyelmet fordít a fiatal filmesekre, akik kulcsszerepet játszanak a mozi jövőjében" - idézikt, a San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál igazgatóját.

Carte blanche: San Sebastián

Explota Explota

Arzak since 1897

címmel szervezett szekcióban például látható lesz egy 6 részes minisorozatot. Azrendezője az, aki a 2014-es TIFF-en a Stockholmért megkapta a Transilvania Trófeát, a sorozatot pedig az El Mundo 2020 legjobbnak választotta Spanyolországban.A szekcióban szerepel majd a 2020-ban bemutatott(r.), amely a madridi külváros nyomornegyedéről ad egy képet, a(r.) thriller egy családról, amely emberi csontokat fedez fel a birtokán, míg az(r.), amely egy olyan nő "felnövéstörténetét" dolgozza fel, aki csak a lánya eltűnése után tudja az anyai a szerepét felvállalni.Az(r.) című musical egy zenés utazásra invitál a 70-es évek Spanyolországában, míg az(r.) egy boldogtalanságra ítélt fiatal nő történetét dolgozza fel. A főszereplőmegkapta San Sebastiánban a legjobb színésznőnek járó díját. Az anya-lánya kapcsolatról szóló(r.) 2018-ben a fesztivál legjobb fiatal rendezőknek járó díját kapta meg. Természetesen ezt is meg lehet majd Kolozsváron nézni. Az(r.) pedig egy kísérleti dokumentumfilm egy híres spanyol csaló életéről. Ezt is vetítik majd.Szintén San Sebastián-ból érkezik Kolozsvárra(r.), amellyel a szervezők szerint a spanyol gasztronómia rajongóinak akarnak a örömet szerezni. A Film Food szekcióban vetített film egy San Sebastiánban működő családi vállalkozás történetét dolgozza fel, amely egyben a világ egyik legjobb étterme is. A Fókuszban Spanyolország szekció filmjeit pedig csak később fogják bejelentetni.