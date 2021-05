A diMANSIONS fesztivált is elhalasztják

Az oltszemi Mikó-kastély körüli birtokon szervezett diMANSIONS fesztivált is elhalasztják egy évvel - jelentették be a szervezők szerda délelőtt. Most már nagyon úgy néz ki, hogy jórészt az idei fesztivál-szezonnak is búcsút mondhatunk, ha nem változtatnak valamit nagyon sürgősen a szabályozáson.



"A diMANSIONS fesztivál szervezőcsapatával izgatottan vártuk a hatóságok bejelentéseit 2021 nyarára vonatkozólag, amik a megengedett nézőszámot és a rendezvényeken való részvétel feltételeit illeti. Kiderült, hogy a Nemzeti Vészhelyzeti Bizottság 29/14.05.2021 határozata szerint a júniusi események 1000 nézőre korlátozódnak. A határozat ezenkívül számos olyan előírást is tartalmaz, amelyek megfelelő alkalmazása további tisztázást igényelnek, és erre valószínűleg csak a következő hetekben kerül sor. Mindezt figyelembe véve nem maradt más választásunk, mint 2022-re halasztani a fesztivál klasszikus formáját" - írják a közleményükben. Állításuk szerint a megadott feltételek mellett sem a nézőknek, sem a művészeknek nem tudnának az eredeti koncepció szerinti élményt nyújtani.A retró zenére specializálódott fesztivál szervezői ugyanakkor azt állítják, hogy nem szeretnék, ha teljesen elmaradna az élmény, ezért alternatív lehetőségeken dolgoznak. "Azon dolgozunk, hogy a nyár során közönségünknek lehetősége legyen találkozni azokkal az előadókkal, akik a fesztivál hirdetésében szerepelnek, új helyszínen, biztonságos és törvényes keretek között, több kisebb rendezvényen" - írják.Minden megvásárolt jegy érvényes marad a 2022-es új időpontra, vagy utalványokká alakítható, amelyekkel belépőket lehet kiváltani olyan jövőbeli eseményekre idén, amelyek a diMANSIONS védjegyét hordozzák. A részletekkel a következő napokban térnek vissza.A diMANSIONS hit music festivalt először 2019-ben szervezték meg, olyan fellépői voltak, mint Thomas Anders & The Modern Talking, Dr. Alban vagy Lue Bega. Most olyan nevekkel reklámozták magukat, mint Mr. President, Hermes House Band, Gipsy King vagy Boney M.Nem csak a diMANSIONS szervezőit hozta nehéz helyzetbe az Országos Vészhelyzeti Bizottság által javasolt szabályozás, az Electric Castle rögtön lemondták és az ország második legnagyobb fesztiváljának, a Neverseanek a szervezői is a halasztás mellett döntöttek . Sőt, már azt is tudjuk, Tusványos sem lesz idén . Az Untold szervezői egyelőre a médiában szájkaratézva próbálnak nyomást gyakorolni, hogy augusztusra lazítsanak valamit a szabályokon, kettős mércét emlegetve , hogy búcsút lehet szervezni több tízezer résztvevővel, míg fesztivált jelenleg legfeljebb 500 résztvevővel és távolságtartással. A szabályozás miatt az USR-PLUS vezetői is morgolódtak már egy sort. A jelenlegi szabályok szerint úgy néz ki, hogy június elsejétől 1000 fő, július elsejétől 2500 fő, míg augusztus elsejétől 5000 fő részvételével lehetne fesztivált szervezni.