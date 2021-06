No filter! - Kate Winslet tiltakozik a hasa és ráncai megkozmetikázása ellen

Az Easttowni rejtélyek című sorozat rendezője felajánlotta a főszereplő Kate Winsletnek, hogy „megkozmetikázzák” kicsit a lógó hasát az egyik szexjelenetben, de a színésznő határozottan visszautasította a lehetőséget, írja a hvg.hu. „Ne merészeld” – mondta Winslet Craig Zobelnek.



Kate Winslet kétszer visszadobta a sorozat promóciós plakátját is, mert úgy érezte, hogy túl sokat változtattak a vonásain. „Srácok, tudom, hány ráncom van a szemem körül, legyetek szívesek, tegyétek vissza mindet” – idézte fel a vitájukat a 45 éves színésznő a New York Timesnak. Szerinte a nézők azért is kapcsolódnak a karakteréhez, mert nyilvánvalóan nem filterezik, az arca és a teste is megfelel a korának és az életének. Márpedig ez nagyon sok filmből hiányzik.Kate Winslet egy korábbi interjúban beszélt arról is, hogy nagyon fiatal kora óta szembesült a súlyát érintő rosszindulatú kijelentésekkel, és a húszas éveiben sokszor szólították fel arra, hogy kommentálja a saját fizikai megjelenését. Már-már nevetséges, mennyire sokkoló, mennyire kritikus és egyenesen kegyetlen volt vele a bulvársajtó – mondta.