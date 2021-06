Bejelentették a tesztelőadások eredményét: több mint ezer közül egy személy fertőződött meg, s az sem ott

Egy személynek lett pozitív a koronavírustesztje a kulturális minisztérium által Bukarestben és Kolozsváron szervezett négy tesztelőadás résztvevői közül – közölte csütörtökön a tárcavezető. A minisztérium javaslatot tett arra, hogy többé ne függesszék fel az ágazat tevékenységét a veszélyhelyzet alatt, bárhogy is alakul a járványhelyzet.



műsorában elmondta, a négy rendezvényen – amelyek közül három beltéri, egy szabadtéri volt – összesen mintegy 1300-an vettek részt, és közülük csak egy nézőnek lett pozitív a koronavírus-gyorstesztje utólag. Az illető a kolozsvári előadáson volt jelen, be volt oltva, a vakcina második dózisát a koncert előtt több mint tíz nappal kapta meg. Mivel az esemény után nyolc nappal mutatták ki nála a vírust, azt valószínűsítik, hogy nem az előadáson fertőződött meg, hanem valamikor utána – magyarázta a miniszter.A tárcavezető kiemelte, a májusi tesztelőadások igazolták, hogy a kulturális rendezvények nem minősülnek fertőzési forrásnak, biztonságos körülmények között megtarthatók.Ezt a következtetést vonták le a tesztelőadások kapcsán a szaktárca által csütörtökön közzétett jelentésben is, amelyben ugyanakkor javaslatot tesz a minisztérium arra, hogy többé ne függesszék fel az ágazat tevékenységét a veszélyhelyzet alatt, függetlenül attól, hogy miként alakul a járványhelyzet.„A kulturális és a kreatív ágazatnak felelős közönsége van, és alacsony a megbetegedés kockázata. A kulturális eseményeket meg lehet tartani biztonságos körülmények között, a lakosságarányos esetszámtól függetlenül. Ugyanakkor továbbra is az oltás jelenti a megoldást a normalitáshoz való visszatéréshez” – idézi a dokumentum a minisztert.