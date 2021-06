Úgy néz ki, lesz az olvasásnak napja Romániában

Egyöntetűen megszavazta hétfőn a szenátus azt a törvényjavaslatot, amely az olvasás napjává nyilvánítja február 15-ét Romániában.



A tervezet előírja, hogy ezen a napon az olvasást és annak a gyerekek, fiatalok nevelésében betöltött fontos szerepét népszerűsítő események, foglalkozások tarthatók, amelyekhez a központi és a helyi közigazgatási hatóságok, a kultúrával és oktatással foglalkozó állami intézmények anyagi és logisztikai támogatást nyújthatnak. Az olvasás napja alkalmából szervezett események szervezésében részt vállalhatnak a múzeumok, könyvtárak is, továbbá a közszolgálati médiának az olvasást népszerűsítő műsorokat kell sugároznia, és az iskolákban is sor kerülhet olvasásra buzdító tevékenységekre.A tervezetet a Nemzeti Liberális Párt (PNL) több törvényhozója nyújtotta be, többek között arra hivatkozva, hogy egyre csökken Romániában a könyvfogyasztás. Országos és európai szintű felmérések egyaránt azt mutatják, hogy a romániaiak, főként a fiatalok és a gyerekek, "nagyon keveset olvasnak". "A lakosság 68,5 százaléka egy könyvet sem olvasott el az elmúlt egy évben, 20 százalék havonta egy alkalommal olvas, 8 százalék olvas napi szinten. A 15 évesek 38,7%-a nem érti, amit olvas, és 40 százalékra tehető Romániában a funkcionális analfabéták aránya" - áll az indoklásban.A tervezetről a képviselőház szavaz döntő házként.Címoldali kép: Sam Greenhalgh via Flickr Commons