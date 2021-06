Huszonöt órás színházi maraton keretében mutatják be Boccaccio Dekameronját

Huszonöt órás színházi maraton keretében mutatják be Romániában a craiovai Marin Sorescu Színházban Boccaccio Dekameron című művét. A Hektomeron elnevezésű projekt létrejöttében száz különböző ország száz rendezője vett részt - közölték a szervezők.



A projekt januárban kezdődött azzal a céllal, hogy az alkotók kitörjenek a koronavírus-járvány által felállított falak közül. Január óta a száz rendező mindegyike feldolgozott egy-egy novellát a Dekameronból, amelyeket a craiovai színház művészei adtak elő. A projekt egyedüli vendégszínésze a Bukarestben élőA száz novellából készült száz részt online vetítették száz napon keresztül, most pedig hétfőn este 19 órától bemutatják egy maratoni színházi produkció keretében, amely a tervek szerint huszonöt órán át tart. A nézők, akik jelen lesznek a színház előadótermében, mintha egy televíziósstúdióba érkeznének, hiszen a színpadon és a teremben látható lesz a teljes felszerelés, amelynek segítségével létrejön a közvetítés - emelték ki a szervezők.Az előadás követhető lesz két óriás kivetítőn is, amelyeket a színház elé helyeznek el, de az interneten is figyelemmel kísérhető a www.hektomeron.com honlapon. A szervezők azért választották a június 21-ét a bemutató időpontjául, mert ez az év leghosszabb napja.A projekt a szervezők szerint egy keresztmetszete a mai világnak, egy művészi kiáltvány és hitvallás, amely szerint a világ az emberek cselekedeteinek összessége. Az eddigi online közvetítéseknek köszönhetőn több mint 160 országban követték figyelemmel a Hektomeron részeit, amelyeket angol nyelvű felirattal láttak el. A projektbe Magyarországról az erdélyi származásúrendezőt hívták meg.