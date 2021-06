Meleg nyár, lakótelepi mozizás és sok díjnyertes film: számos újdonsággal kezdődik szerdán a Filmszereda

A hűvös őszből a meleg nyárba, lakótelepi mozizás, gyerekfelügyelet a filmek alatt, premier előtti vetítések, szakmai kerekasztal Székelyföld megjelenítéséről a magyar filmművészetben. Címszavakban így összegezhetők a szerdán rajtoló 5. Filmszereda újdonságai. Korodi Attila polgármester, Sógor Enikő alpolgármester és Mihály László programszervező sajtótájékoztatón ismertette a Székelyföldi Mozgóképfesztivállal kapcsolatos tudnivalókat.



„Csíkszereda megérdemli, hogy ne az őszi hűvös estéken, hanem a nyári meleget kihasználva tudjon eltölteni kellemes perceket a filmek világában” – indokolta a filmfesztivál időpontjának módosítását Korodi Attila. A polgármester hangsúlyozta, a film világa vissza kell költözzön Csíkszeredába, és nem csak a Filmszereda által. Ezért a pénteki önkormányzati ülésen döntés születik arra vonatkozóan, hogy a Csíki Mozi épületének adminisztrálását a város átadja a Pro Siculi Közösségi Fejlesztési Társulásnak, annak érdekében, hogy egy kevésbé bürökratikus, de annál inkább rugalmas, jól működtethető mozirendszert tudjon kialakítani a következő évekre – jelentette be Korodi.A hosszú távon, rendszerszerűen működő mozimegvalósításának folyamatát a filmfesztivállal szeretnénk útjára indítani – fogalmazottalpolgármester, aki szerint aminőségi filmeknek, a mozinak is megvan az a tulajdonsága, hogy tükröt tart, rádöbbent, tanít és hasznos tud lenni abban, hogy a társadalom, a közösség jól működjön. Az újdonságokról szólva az alpolgármester elmondta, az előző évek megszokott helyszínei mellett (Csíki Mozi és a Mikó-vár udvara) új helyszíneken is lesz lehetőség „mozizásra”. „Bevisszük a filmeket az emberek közé, nem csak őket hívjuk a központba: amolyan lakótelepi mozinézés lehetőségét teremtjük meg a Temesvári sugárúton (az Óceánnal szemben) és a Pacsirta sétányon, a sportpályán.A sajtótájékoztató keretében Mihály László nyújtott átfogó betekintést a kínálatban szereplő filmekről és a kísérőrendezvényekről. Mint elmondta, érdekes felhozatal lesz az idei kiadáson. Az elmúlt időszak rányomta a bélyegét a filmiparra is, jóval kevesebb alkotás született, mint a korábbi években. Ezért egyrészt megkönnyítette, másrészt nehezebbé tette a válogatást, de a kolozsvári Filmtett Egyesülettel, mint szakmai partnerrel sikerült átfogó, színes filmkínálatot kialakítani.A Filmszereda öt napjának keretét a Csíki Kamarazenekar filmzenékre alapozó nyitókoncertje, illetve a Kolozsvári Magyar Színház művészeiből álló Loose Neckties Society zárókoncertje adja. A fesztivál első napja a helyi jellegre erősít rá. A nyitófilmáltal rendezett Nyírő József-novella adaptációja, acímű kisjátékfilm lesz, amelyet moziban elsőként láthatnak a csíkiak. A bemutatót követően a rendezővel és a helyi szereplőkkel is találkozhat a közönség. Premier előtti bemutatón nézheti meg a közönségúj játékfilmjét is: acímű alkotást a záró napon tűzték műsorra.A Filmszereda programja igen kecsegtető, két helyi vonatkozású dokumentumfilm () mellett a közönség megnézheti a friss Lux-díjas, Oscar-jelöltet. Vetítik az Oscar-díjast, az Amerikai Filmakadémia legjobb nemzetközi film díját elnyerő és a tavaly a legjobb európai filmnek választott, a korábban Cannes-ban is kitüntetettt, illetve az idei berlini Aranymedvést, arendeztec. drámát is. A filmek többségét magyar felirattal vetítik.A késő délutáni filmvetítések idején a legkisebbek számára a felügyelet biztosított lesz, a gyermekek nevelő-foglalkoztató tevékenységeken vehetnek részt.Teljesen új eleme a Filmszeredánakcímet viselő kávézós párbeszéd, amelyen székelyföldi filmesek –– az érdeklődő közönséggel együtt vitatják meg a Székelyföld megjelenítését a magyar filmművészetben.A Filmszereda programja megtekinthető a filmszereda.ro oldalon, illetve az esemény Facebook-oldalán. Belépőjegyek a bilete.ro oldalon válthatók.