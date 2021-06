Bejelentette első fellépőt az UNTOLD: (szinte) minden maradt a régi

A szeptemberre halasztott Untold fesztivál kedd délben bejelentette az első fellépőit, azt is írhatnánk, hogy bejelentette a tavalyelőtti fellépőit vagy az egy évvel korábbit, mert lényegében nincs különbség. (Csak azért nem írjuk ezt, mert ezt a poént már egyszer elsütöttük). Szóval itt lesz Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, David Guetta (ő a nagy attrakció), Steve Aoki, Afrojack, DJ Snake, Lost Frequencies, Parov Stelar. Nem először találkozhat velük az Untold közönsége.



Itt lesz a brazíliai ALOK, aki manapság már a világ egyik top Dj-nek számít, szóval semmi meglepő nincs a fellépésében. A szervezők az említetteken kívül a brit Above & Beyond trance banda fellépést emelték ki. Másodszor fog fellépni Romániában, de először az Untoldon az ír The Script, illetve szintén live koncertet ad az amerikai Tyga.A fesztivál kisebb színpadain is olyan nevek fognak koncertezni, mint Paul Kalkbrenner, Amelie Lens, Jamie Jones, Nina Kraviz, Chase & Status DJ Set, Dirtyphonics DJ Set, DUB FX, Netsky, Rudimental DJ și Wilkinson DJ Set.A mai naptól az egész fesztiválra szóló bérlet 159 euró plusz illetékek, ha valaki a VIP szektorban szeretne bulizni, annak 399 euró plusz illetékek. A napi belépő 69 euró plusz illetékek, míg a napi VIP belépő 169 euró plusz illetékek. Az Untoldot szeptember 9-12. között szervezik meg. (hírszerk.)