Bulira fel: közel 800 programponttal jelentkezik az Egyfeszt, az új honlap eligazít a kínálatban

Zene, kultúra, hagyomány, kaland, turizmus és gyerekprogramok. Ezek köré épül az Egyfeszt első kiadásának színes kavalkádja. A közel 800 programpont több, mint 50 helyszínen zajlik majd, a jegyek már elérhetők.



Az Egyfeszt új, egyszerűen kezelhető honlapján kategóriákra, helyszínekre, illetve napra lebontva böngészhetnek az érdeklődők a fesztivál teljes programjának ínyencségei között. Ugyanakkor rendelkezésre áll még egy térkép is, amely pontos koordinátákkal ellátva segít eljutni a fesztiválozónak az adott helyszínekhez. Fontos, hogy a weboldalon megtalálhatóak már a jegytípusok is, hiszen az Egyfeszt több kategóriában kínál belépést a nagyközönségnek.

A fesztivál teljes időtartamára és minden helyszínére szóló, a Nagyszínpadon lévő koncerteken kívül minden eseményre érvényes jegy ára 50 lej.

Az egy napra és minden helyszínre szóló, a Nagyszínpadon lévő koncerteken kívül minden eseményre használható jegy 20 lejbe kerül, a Nagyszínpadi koncertekre szóló napijegy pedig 30 lej. Ezen kívül külön árkategóriába kerülnek a Gyergyói-medencében élők és a gyerekek (25 lej, a Nagyszínpadi koncerteken kívül mindenre érvényes), illetve a 6 éven aluliaknak ingyenes a belépés.A fesztivál zenei palettáján rengeteg műfaj képviselteti magát, hazai és nemzetközi előadók vibrálnak majd a Gyergyói-medencében. Fellép többek között ais.Az ínyenceknek sok más mellett lesz plakát- és fotókiállítás, divat-újrahasznosítás, izgalmas irodalmi kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók, táncházak is.A színház is képviselteti magát a fesztiválon, így lesz majd felolvasószínház, kirakatszínház, valamint több más színházi előadás is.Fontos eleme a fesztiválnak a hagyományok őrzése és népszerűsítése is, így számos programpont kapcsolódik ehhez a tematikához. Lesz majd mesterségekkel kapcsolatos bemutató, kézműves vásár, előadások, bor- és sajtkóstoló, valamint a népzene, néptánc és a táncház is vaskosan képviselteti magát. A gasztronómia sem marad ki a programból, így egy egész Gasztró utca várja a látogatókat hagyományos ízekkel és sztárokkal.Míg a Színház- és könyvudvaron

Lovasit és Grecsót hallgatjuk

, addig a Jazzudvaron a jazz legkiválóbb előadóit, köztük pl.

David Yengibariant vagy Cserey Csabát

hallgatjuk, miközben a Muzsikás és

a Csík zenekar húzza a talpalávalót a Folkudvarban, Szalonna kíséretében

. Mindez persze csak egy apró ízelítő a rendkívül színes programfelhozatalból, amivel a nyolc tematikus udvar várja látogatóit.A Gyergyói-medence rengeteg varázslatos kalandot rejt magában, ami hűs fenyőillattal és a szikla nemességével koronázza a fesztivált. Az érdeklődők többféle vezetett túrán vehetnek majd részt, elmerülhetnek a borszéki ásványvizes medencékben, esztenára látogathatnak, megismerkedhetnek a gyógynövényekkel, és még rengeteg más lehetőség lesz majd kihasználni a fesztivál dübörgése mellett a környezet adta felfrissülést is.Természetesen a gyerekeknek is számos lehetőségük lesz kikapcsolódni az Egyfeszten. Fontos, hogy a jövő generáció is otthon érezze magát a fesztiválon, hiszen ők lesznek majd azok, akik tovább éltethetik majd az Egyfeszt-hagyományt. Gyakorlatilag a fentebb felsorolt öt kategória mindegyikének van gyerek verziója, így a kisebbek táncházba mehetnek, bábszínházat nézhetnek, és koncerteken is csápolhatnak majd. Ezen kívül lesz majd több típusú mesefoglalkozás, retró játékok bemutatása, és egyéb más játéklehetőségek is.A teljes program megtalálható az egyfeszt.ro oldalon, illetve jegyeket is a honlapon lehet váltani.