Hétfőn kezdődik a cannes-i filmfesztivál, és nagyon ütősnek ígérkezik

A filmes világ idei legjelentősebb eseményének ígérkezik a koronavírus-járvány miatt szigorú óvintézkedések mellett kedden kezdődő 74. cannes-i filmfesztivál, amelynek hivatalos programjában négy magyar alkotást is bemutatnak.



A pandémia miatt tavaly elmaradt, idén pedig két hónappal elhalasztott seregszemle az első olyan nagy nemzetközi kulturális esemény, amelyet hagyományos módon, az alkotók és a szakmai közönség személyes részvételével rendeznek meg.Franciaországban június 30-án minden járványügyi korlátozást feloldottak, nincs kijárási tilalom és a mozik 100 százalékos kihasználtság mellett működhetnek, de a fesztivál területére csak a koronavírussal szembeni védettséget igazoló dokumentum (oltási igazolás vagy a helyben ingyen elérhető, 48 óránál nem régebbi negatív teszt) felmutatásával lehet belépni, és a maszkviselés is kötelező."A járványt még nem győztük le, az óvatosság marad érvényben. A vörös szőnyeg tetején általában megöleljük egymást, idén viszont nem lesz ölelgetés. De ugyanolyan meleg szívvel fogadunk mindenkit" - mondtafesztiváligazgató egy interjúban.A fesztiválra benevezett több mint kétezer film közül nyolcvan kapott meghívást a hivatalos programba, köztük négy magyar alkotás.című legújabb játékfilmje az Arany Pálmáért versenyezhet, mígcímű diplomafilmjét a filmes egyetemek legjobbjait felvonultató Cinéfondation programjába válogatták be. Mindkét alkotást július 14-én mutatják be.című filmjét a Cannes-i bemutató elnevezésű új programban július 11-én vetítik, itt a fesztiválra rendszeresen visszatérő, már elismert alkotók innovatív munkáinak adnak helyet. A restaurált filmklasszikusok, a Cannes Classics programba ezúttalcímű filmje kapott meghívást, amelyet július 12-én láthat a fesztiválközönség.A versenyprogrambanfilmje mellett 23 alkotás versenyezhet a fődíjért, köztük a korábban már Arany Pálmát elnyerőthaiföldi rendező angolul forgatott,című alkotásanal ésral a főszerepben, az olaszcímű filmje, valamint olyan ismert rendezőknek, mint a francia-nak a párizsi vietnámi közösségben játszódó,című drámája, vagy az Oscar-díjascímű film rendezőjének, az amerikainak Marseille-ben forgatott filmje (nal a főszerepben. Versenyben lesz a szintén amerikai) és), a holland) és a francia) legújabb filmje is. Ez utóbbi díszbemutatójával veszi kezdetét a fesztivál kedd este, az Oscar-díjas-ral ésrel a főszerepben.A versenyben a vendéglátó franciák hét alkotással képviseltetik magukat, ezek közül hármat nő rendezett, és először kapott meghívást bangladesi és haiti film. Iránt ismételtenfogja képviselni (), és a szervezők azt remélik, hogy a tavaly feltételes szabadságvesztésre ítéltorosz rendező a továbbra is érvényben lévő külföldre utazási tilalom ellenére eljöhet új filmje () cannes-i premierjére.A Spike Lee amerikai filmrendező által vezetett kilenctagú, női többségű nemzetközi zsűri a július 17-i záró gálán adja át a díjakat.A fesztiváligazgató szerint a benevezett filmek közül viszonylag kevés foglalkozik a járványhelyzet okozta bezártság, veszteség és újrakezdés kérdéseivel, a válogatásban helyet kapó alkotások középpontjában elsősorban a kortárs társadalmi és identitáskeresési kérdések állnak.A fesztivál idén először külön programot szentel az éghajlatváltozás és a környezetvédelem problémájával foglalkozó alkotásoknak, a téma ugyanis egyre meghatározóbb a kortárs filmművészetben, a franciapéldául egy "klímakomédiával" érkezik.A vörös szőnyegre várják a franciák világsztárját,-t, aki A feleségem történetének főszerepén kívül egy amerikai és két francia filmben is játszik.egy eutanáziáról szóló francia versenyfilmnek,alkotásának () főszereplőjeként érkezik.A szervezők azonban mindenekelőttvisszatérését emelik ki alig másfél évvel ezelőtti érkatasztrófája után, amelyetszínésznő-rendezőcímű filmjének forgatásán szenvedett el. A haldokló fiát () ápoló, Catherine Deneuve által alakított anya történetét versenyen kívül mutatja be a fesztivál.Életművének elismeréséül idén két filmes,olasz rendező ésamerikai színésznő, producer részesül Arany Pálma-díjban.A román filmeket elsősorbancímű egész estés filmje fogja képviselni, amely a fiatal rendezőket felvonultató Un Certain Regard kategóriában fog versenyezni. Rajta kívül mégfilmjét, azt fogják bemutatni Rendezők Kéthete (La Quinzaine des Réalisateurs) szekcióban, ez azonban nem a hivatalos Cannes-i programban van, hanem a a francia Filmrendezők Szövetsége szervezi a fesztivállal párhuzamos szelekcióval. Ezen mutatják berövidfilmjét is, amely acímet viseli, továbbá egy másik, a fesztivállal párhuzamos, A Kritikusok Hete nevű szekcióban nézheti meg a közönségInterfon 15 című alkotása kapott ide meghívást.