Székelyudvarhelyi fotóst tüntetett ki az Európai Parlament

A székelyudvarhelyi Dávid Botond fotós projektje, a Geofolk az Európai Parlament idei Európai Polgár díjának romániai kitüntetettje. A projektet, amely Európa minden szegletéből származó népviseleteket mutat be, Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője terjesztette fel a díjra. A Geofolk mögött a Magyar Gyökerek Egyesület áll.



“A kilenc éve, Székelyudvarhelyről indult Geofolk projekt lenyűgöző gyűjtemény, amely Európa kulturális hagyatékának egyik leglátványosabb elemét, a népviseleteket mutatja be. Ma már több mint 2000 különböző népviseletet tartalmaz 56 ország 240 nemzetiségétől. A Dávid Botond fotós által megálmodott projekt egyértelműen a sokféleség szépségére és értékére világít rá, és jelentősen hozzájárul az európai kulturális örökség megőrzéséhez. A Geofolk megérdemli, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon, ezért is döntöttem úgy, hogy nevezem az Európai Polgár díjra. Örvendek, hogy képviselőtársaim felismerték a kezdeményezés értékeit, és megtisztelő, hogy az Európai Parlament vezetőiből és kiemelkedő személyiségekből álló kuratórium Romániából az általam javasolt projektet tartotta díjazásra érdemesnek” – nyilatkozta Vincze Loránt.Az Európai Parlament minden évben odaítéli az Európai Polgár díjat. A díj olyan személy, csoport, egyesület, szervezet kivételes teljesítményének jutalmazására szolgál, amely elősegíti a tagállamok polgárai közötti kölcsönös megértés elmélyítését és a szorosabb integrációt, illetve az Európai Unión belüli határokon átnyúló vagy a nemzetek közötti együttműködést; hozzájárul az európai szellemiség megerősítéséhez, vagy az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt értékeket konkrétan kifejezi. A 2021-es Európai Polgár díj központi átadási ünnepségére november 9-én, Brüsszelben kerül sor.A Geofolk gyűjteménye vándorkiállítás formájában az utóbbi periódusban számos romániai és magyarországi városba jutott el. A projekt jelenleg a Facebookon érhető el. Dávid Botond a gyűjtemény bővítésén dolgozik, és egy nagyszabású online kép- és adatbázis létrehozását tervezi a geofolk.org felületen. Dávid Botonddal nemrég mi is közültünk interjút. (közlemény.)