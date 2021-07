Bejelentették a Jazz in the Park fellépőit

Túláradó optimizmus és a különféle kulturális hatások és terek feltárása, hogy összetett és egyedi történeteket hozzunk a nyilvánosság elé - ez határozza meg a szervezők szerint a kolozsvári Jazz in the Park nyolcadik kiadását, amely szeptemberben számos helyszínen kerül megrendezésre szeptember 2-5. között.



A fesztivál legfontosabb fellépői között leszmali művész, aki a népi, a blues-, a jazz- és a popzenét ötvözi a hagyományos afrikai hangzásokkal, José James hip-hop jazz énekes különleges vendégével, Taalival (USA) és a gitáros Dominic Millerrel, valamint a Fanfare Ciocârlia (RO), amely szeptember 2-án este nyitja meg a fesztivált.A helyszínek közül a Iulius Park főleg román jazz-zenészeknek szól, itt lép fel a Big Dimm a'Band (RO), Luiza Zan (RO), Alexandrina Hristov (MD), Jazzybit (RO), AC Leonte (RO), Arcuș Trio (RO), Beats Remedy (RO), Essential Notes (RO) és a Rubié Trio (RO)."Vannak olyan előadóink, akik még soha nem énekeltek az országban", mutatott rá, a Jazz in the Park ügyvezető igazgatója és a fesztivál szervezője. Legfontosabbnak idén is fesztivál változatos kínálatát nevezte, hogy bárki megtalálja a számára kedvelt zenét, előadókat.A szervezők többféle bérletet kínálnak, amelyeket kizárólag online lehet megvásárolni az entertix.ro-n. 7 év alatti gyerekeknek a belépés ingyenes. A fesztivál összes helyszínére és teljes idejére mindenhová érvényes bérlet ára 300 lej. A résztvevőktől oltási igazolvány, negatív PCR- vagy antigénteszt, vagy pedig antitesteket kimutató igazolás felmutatását kérik.