18. alkalommal szervezi meg nyári filmalkotó táborát a Filmtett Egyesület. A Filmtett Workshop hétfőn, július 12-én kezdődött és jövő péntekig 23-áig tart, helyszíne - a műhely történetében először - Parajd (a "bázis" az Urbán Andor Református Konferencia és Üdülő Központban van).



A táborba érkezett, 18-30 éves, erdélyi, magyarországi, felvidéki és vajdasági fiatalok, nyolc szakmai csoportra oszolva indítják a műhelyt: a forgatókönyvíró-rendező, az animációs, a rendezőasszisztensi, az operatőr-, vágó-, hangmérnöki, gyártásvezető-produceri, valamint a színészcsoport tevékenységét neves magyar filmes szakemberek mentorálják:ésforgatókönyvíró-rendező,ésanimációs filmes,ésoperatőr,vágó,gyártásvezető, producer, illetve új a tábor mentorai között ifj.rendezőasszisztens éshangmester.Szerdán a csapat szerkezete "mini-filmgyárrá" alakul át: stábok állnak össze, amelyek a rendezőcsoport tagjai által megálmodott filmterveket fogják leforgatni (a forgatások a hét második felében indulnak), majd utómunkázni, hogy végül a július 22. esti bemutatón közösen örülhessenek tanulásuk és alkotómunkájuk eredményének."A Filmtett Workshop nagyon intenzív alkotómunkája során erős kapcsolati háló alakul ki a fiatalok között, akik közül később is sokan dolgoznak majd együtt, de az is előfordul, hogy tábori mentoruk később is segíti a pályájuk alakulását" - állítják az előző évek tapasztalatai alapján a szervezők. A filmek jórésze hazai és nemzetközi fesztiválokon is versenybe kerül, és nem ritka az sem, hogy díjat szerezzenek.