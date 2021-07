Évadot zárt a Kolozsvári Állami Magyar Színház; augusztusra már neves rendezőkkel készülnek

Szerdán zárta a koronavírus-járvány által meghatározott 228. évadát a Kolozsvári Állami Magyar Színház, amely három bemutatót tudott csak megtartani a szezonban.



Az intézmény szerdai közleménye szerint az évadzáró társulati ülésenigazgató elmondta: a világjárvány megnehezítette a színház működését, de a társulat folyamatosan dolgozott, és akkor is új előadásokat próbált, amikor a járványügyi korlátozások miatt nézőket nem fogadhatott. Tompa emlékeztetett arra, hogy a közönség számos előadást az interneten nézhetett meg. Tavaly novemberben az Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztivált is az online térben sikerült megszervezni. A fesztiválon bemutatott 34 előadás felvételét 35 944-en követték a világ ötvennégy országából.A társulat a 2020/2021-es évadban három bemutatót tudott megtartani. A Gyulai Várszínházzal együttműködve,rendezésében vitték színrePornó - Feleségem története című dokumentumjátékát, amelyet rendhagyó körülmények között, szabadtéri előadáson láthatott először a kolozsvári közönség. A májusi újranyitást követően tartották az Állatfarm című George Orwell-regényből készült musical bemutatójátrendezésében, majd július 10-én tartották az ifj.által rendezett Rómeó és Júlia előadás premierjét.A kolozsvári előadásokon kívül fesztiválon és turnén is részt vett a társulat. A Pornó - Feleségem története című előadást júniusban Nagykárolyban és Zilahon láthatta a közönség. A Nóra részt vett a Magyar Színházak XXXIII. Kisvárdai Fesztiválján, aholmegkapta a legjobb rendezésért járó díjat.Az augusztusban induló 229. évadban olyan neves rendezők érkeznek a kolozsvári színházhoz, mintés, de ifj.is újra együtt dolgozik majd a kolozsvári társulattal.