Díjesélyes a magyar versenyfilm a cannes-i filmfesztiválon

Az utolsó két versenyfilm pénteki díszbemutatója előtt megkezdődtek a találgatások a szombaton kiosztandó díjakról a 74. cannes-i fesztiválon, amelyet idén nagyon erős mezőny, stílusában eklektikus válogatás, témájában pedig elsősorban a női emancipációtörténetek jellemeztek. A francia sajtó Enyedi Ildikónak a versenyprogramban bemutatott A feleségem története című alkotását is díjesélyesnek tartja.



A koronavírus-járvány miatt tavaly elmaradt, idén pedig szigorú óvintézkedések mellett megtartott szemle különböző válogatásaiban a szokásosnál több, csaknem 150 filmet mutattak be, amelyek közül 24 verseng az Arany Pálmáért.A korlátozások miatt idén Cannes-ba kevesebb fesztiválozó és akkreditált újságíró érkezett a korábbi évekhez képest, a szemle azonban elérte kitűzött célját: a filmes világ ismét ünnepelt, a sztárok-tólon átig eljöttek a vörös szőnyegre, és a díszbemutatók teltház előtt mentek. Bár a nézőket rendszeresen figyelmeztetni kellett a vetítéseken a maszkviselés kötelezettségére, a védettségi igazolások szisztematikus ellenőrzésével, illetve a fesztivál tesztállomásán végzett napi 4 ezer ingyenes szűréssel sikerült elkerülni, hogy járványgóc alakuljon ki a fesztiválon.Idén nagyobb botrányoktól sem volt hangos a sajtó, bár a legradikálisabb versenyfilm, a horror és a pszichológiai thriller határán mozgó franciadíszbemutatóján néhányan rosszul lettek. A sajtó viszont egyöntetűen méltatta a 37 évestrashfilmjét. A szervezők számítottak a közönség szélsőséges reakcióira, ezért a gálavetítésre húsz mentőst is meghívtak. A vetítésről kétszázan ki is jöttek, de a végén kétezren állva ünnepelték a verseny legfiatalabb rendezőjét,A film főszerepét alakító- aki először játszott filmben - a fesztivál egyik nagy felfedezettjemellett, aki a The worst person in the world (A világ legrosszabb embere), a norvég Joachim Trier filmjének főszerepét alakítja, és korábban csak színpadi szerepekben volt látható.A nők emancipációtörténetei voltak a filmek legfőbb témái, és a korábbiaknál fontosabb szerep jutott a zenének is a bemutatott filmekben, amelyhez a nyitófilm, a franciacímű musicalfilm adta meg az alaphangot. Sokáig ez a film, Léos Carax rendezése vezette az újságírók pontozási listáit, mielőttjapán rendezőcímű alkotása át nem vette a vezetést. A Murakami Haruki bestseller szerző regénye alapján készült háromórás alkotás egy színházi rendező és egy fiatal lány találkozása, akiknek a múltjukkal kell szembesülniük.Nagyon jó fogadtatásban részesült a versenyben újoncnak számító amerikaibemutatkozása is. Acímű komikus hangvételű filmet az 50 éves amerikai független rendező texasi szülővárosában marginális emberekről forgatta.Sikeres volt a spanyolországi (, 2018) és franciaországi kitérők (, 2016) után az Oscar-díjascímű iráni film rendezőjének,nak a visszatérése is, aki ismét egy hazájában forgatott filmmel volt versenyben. Azcímű alkotás ismételten olyan morális kérdéseke feszeget (hiúság, lelkifurdalás, becsület), amelyek lehetetlenné teszik a boldogságot és az előrejutást az iráni társadalomban.Az angol nyelvű kritikusokat megosztotta, de a francia sajtó díjesélyesnek tartja a magyar versenyfilmet is,című alkotását, amely az AFP hírügynökség szerint "a verseny legkidolgozottabb filmje". A Le Figaro vezető filmkritikusa az Arany Pálmát is a magyar filmnek adná, míg a Le Monde, a L'Humanité és a Le Parisien a féltékenységi dráma költőiségét ésalakítását emelték ki.A verseny két utolsó bemutatója pénteken az ausztrálrendezésében egy 35 áldozatot követelő 1995-ös lövöldözés történetét dolgozza fel a tömeggyilkos személyiségre koncentrálva, míg a belgaönéletrajzi filmjében a(A nyughatatlanok) című drámában egy bipoláris művész apa és a gyerekét óvni próbáló anya kapcsolatát mutatja be.amerikai rendező által vezetett kilenctagú nemzetközi zsűri a szombat esti zárórendezvényen adja át az Arany Pálmát és a többi díjat.