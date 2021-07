Szabó István lesz a 20. TIFF egyik díszmeghívottja

Szabó István, a magyar filmgyártás doyenje lesz a pénteken kezdődő 20. Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál egyik díszmeghívottja. Amellett, hogy a magyar napon, július 28-án levetítik a rendező legutóbbi, tavaly bemutatott Zárójelentés című filmjét, július 30-án mesterkurzust is tart az érdeklődőknek. A zárógálán pedig hivatalosan is megkapja az életműdíját, amit még 2018-ben ítéltek meg neki, de csak most tud átvenni.



A fesztivál vendége lesz idénis, aki acímű filmjét kiséri el, és természetesen Felméri Cecíliával is találkozhat a közönség a Spirál című filmje apropóján.A nemzetközi meghívottak közül(Apples - Versenyszekció),(Perzsa nyelvleckék - Piata Unirii Open Air),(Miss Marx - Supernova),(Nowhere Special - Supernova) rendezők részvételét jelezték a szervezők. Itt lesz, aki San Sebastian Filmfesztivál filmes programjának az összeállítója. A fesztivál külön szekciót kapott idén, hasonlóan a spanyol filmgyártáshoz, ahonnan szintén számos vendég érkezik, így Arendező (The Belly of the Sea),rendező és producer (Ultrainnocence),rendező (The Mistery of the Pink Flamingo) és(The Blameless).A szervezők ugyanakkor bejelentették a zsűrit is, amelynek tagja lesz az előbb már említett Guillermo Arriaga, aki többek között az Oscarra jelölt, illetve a Cannes-ban díjazottforgatókönyvírója. Tovább a kolozsvári zsűri tagja lesz, a Cannesi-i Filmfesztivál Filmrészlegének az igazgatója,producer, a Belfilms alapítója,, az izraeli filmalap korábbi ügyvezetője, színész (), rendező, illetveszínésznő, a Cannes-ban bemutatott Întregalde főszereplője.A romániai meghívottak közül Nae Caranfil, Cezara Dafinescu jelenlétét említi a szervezők közleménye, mindkettőjüket díjazzák majd a fesztiválon. Itt lesz Daniel Sandu, a Tata mută munții rendezője, illetve Alex Bogdan és Ilona Brezoianu, mindketten a már említett Întregalde szereplői, és még mások.