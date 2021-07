Kató Emőke kapta a legjobb női főszereplő díját az UNITER gálán. A Zakariás Zalán által rendezett előadást is díjazták

Átadták a 29. UNITER gálán az év legjobb színházi alkotóinak járó díjakat. Kató Emőke a legjobb női főszereplő UNITER-díját kapta a kolozsvári Reactor Alkotói és Kísérleti Egyesület előadásában nyújtott alakításáért, de díjazták a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor színház előadását is, amelyet zakariás Zalán rendezett.



A legjobb előadás a craiovai Marin Sorescu Nemzeti Színház produkciója, Dan Coman "Szív és más húsételek" című előadása lett, amelynek rendezője, videó- és hangmestere Radu Afrim volt. A díjat Bogdan Gheorghiu kulturális miniszter adta át neki a színház ügyvezető igazgatójának, Alexandru Boureanunak.





A legjobb rendezés díját Carmen Lidia Vidu nyerte a "Jurnal de România. 1989" című előadásért, amely a bukaresti I.L. Caragiale Nemzeti Színház produkciója volt.



Carmen Lidia Vidu rendező elmondta, hogy az általa rendezett előadásban azok jutnak szóhoz, akiknek nincs bátorságuk hangosan kimondani véleményüket. „Mindig azt hittem, hogy a színház csak másokról szól: oroszokról, amerikaiakról, értékes emberekről, hatalmasokról, azokról, akik jobban tudják a dolgok menetét, mint mások. Soha senki nem mondta nekem, hogy a színház rólam szólhat, hogy a történetem számít, a közösségem számít, hogy fontos a város, amelyben élek. A ’Jurnal de România.1989’ (Romániai napló.1989) rólunk szól, a jelentéktelen emberekről, akiket összekötött a kollektív bátorság pillanata. A forradalom tagadása, az emberek utcára vonulásának el nem ismerése, a tiltakozni és a politikai rendszert megváltoztatni akaró emberek összefogásának a minimalizálása nagyszerű táptalaja az emberiség elleni bűncselekmények újabb hullámának. A múlt megértésére tett kísérletek ellehetetlenítése, a kulturális írástudatlanság olyan éretlen társadalmat hoz létre, amely könnyen manipulálható. A színház lehetőséget adott arra, hogy azok is magukra ismerjenek, akik cselekvően részt vállaltak a rendszerváltásban, de harminc éve nem halljuk a hangjuk” - mondta a rendező.



A legjobb rendező elismerésért versenyben volt még Cristian Ban, akit a "Fani Tardini" Galaţi-i Drámai Színházban megrendezett „MaMe” című előadása kapcsán jelöltek a díjra; illetve Leta Popescu a kolozsvári Reactorban megrendezett „(In) correct” című előadás rendezéséért.



A legjobb férfi főszereplőnek járó díjat Răzvan Vicoveanu színész nyerte el Ivan Alexandrovici Hlestakov szerepéért Gogol Revizorjában, amelyet Petru Vutcărău rendezett a nagyváradi Regina Maria társulatnál.



A legjobb női főszereplő díját kolozsvári művész hozta el. A színésznőt 2021-ben a legjobb női mellékszereplő kategóriájában jelölte díjra az UNITER a Kolozsvári Állami Magyar Színház Születésnap című előadásában nyújtott alakításáért. Kató Emőkét, aki tagja a Kolozsvári Állami Magyar Színház társulatának, a független Reactor Alkotói és Kísérleti Egyesület projektjéért, a Toate lucrurile pe care mi le-a luat Alois című előadásban alakított Nagy Eszter szerepéért díjazták. Az előadásról többet a Reactor honlapján lehet megtudni.







A legjobb mellékszereplő díját Ion Rizea színész kapta, aki a Nagymama szerepét játszotta a "Történet azokról az emberekről, akik egy este egy asztal körül gyűltek össze" című előadásban. A szöveg és rendezés Radu Iacobané, aki a temesvári Mihai Eminescu Nemzeti Színházban vitte színre az előadást.



A legjobb női mellékszereplő díját Diana Vieru nyerte el Marusia szerepéért a "Szegény lányokkal a város" című előadásban, melyet Radu Tudoran novellái alapján Radu Afrim rendezett iasi-i Vasile Alecsandri Nemzeti Színházban.



A legjobb tévészínház/teleplay UNITER-díját a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház Rövidek című Beckett-darabokat feldolgozó előadása nyerte el, amelyet Zakariás Zalán rendezett.







A legjobb díszlettervező díját Adrian Damian kapta szintén a nagyváradi Revizor előadásért.



A gála nyertesei között volt Marcel Iureş színész is, aki életműdíjat vehetett át. A gáláról készült felvétel ITT nézhető meg. (Hírszerk./Agerpres)





