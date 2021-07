Elhunyt Haragos Zoltán, a marosvásárhelyi fotóművészet ismert személyisége

Életének 92-ik évében elhunyt a marosvásárhelyi fotóművészek szenyorja, Haragos Zoltán. A művészt 2019-ben köszöntötték 90-ik születésnapja alkalmából, amikor a helyi napilap, a Népújság ezt írta róla:



„Most ő a legidősebb a marosvásárhelyi fotósok között. Tudatos az írás címében a Fényben, árnyékban szóhasználat, az „öreg” kifejezés az ő esetében mellőzendő, hiszen érdeklődése, kíváncsisága alapján bármelyik fiatallal felveheti a versenyt. Minden jelentős kulturális eseményen jelen van, mindenre figyel, ami érték. Fotós élményvilágát így is gazdagítja, talán nincs is olyan életjelenség, amelyre ne lenne nyitott. Egy fotográfus számára, aki folyamatosan lépést szeretne tartani a korral, ez is nélkülözhetetlen. Megtehetné, hogy távol marad mindettől, hat és fél évtizede, amióta úgy döntött, megpróbál a fotóművészet elkötelezettjévé válni, olyan nevet, tekintélyt szerzett magának, hogy a közvéleményben így sem csorbulna jogosan szerzett „mesteri” rangja. De belső késztetésnek engedelmeskedik, és mindig igyekszik ott lenni, ahol valami történik, személyesen érzékelni a szellem pezsgését, észrevenni mindazt, ami figyelemre méltó a világban. Ezt tükrözi gazdag és méltán megbecsült fotós életműve is. Haragos úgy mutatja fel létünk fénylő és árnyoldalait, hogy képei által valami megpendüljön bennünk. Sokfelé megfordult, nagyon sok helyen fotózott 1950-től. Ezernyi úton csatangolt az országban, falun és városon, hegyeken, völgyeken, kunyhókban, putrikban, palotákban, és mindenhol meg tudta látni az emberség jegyeit, hallani, hallatni a humánum szavát. Kevés szóval, de annál beszédesebben próbált fotóival is tenni valamit az elesettekért.”Haragos Zoltán marosvásárhelyi kereskedelmi középiskolában érettségizett 1949-ben. 1949-50-ben a marosvásárhelyi kisipari szövetkezet könyvelője vol1959 és 1974 között fotóriporter volt a Vörös Zászlónál, 1974-től az Új Életnél (1990-től Erdélyi Figyelő). 1956-ban a Romániai Fényképész Szövetség, majd a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség (FIAP) tagja lett. 1956-tól kezdődően rendszeresen részt vett romániai és külföldi kiállításokon, összesen 438 nemzetközi és 246 romániai kiállításon. 18 egyéni kiállítása volt. A párizsi és a Santa Fe-i modern múzeumokban is őrzik egy-egy képét.Több mint 132 különböző díjat és elismerést kapott. 1965-ben az Artist FIAP (AFIAP) és 1975-ban az Exellence FIAP (EFIAP) címeket kapta a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetségtől. Megkapta a Magyar Fotóművészek Világszövetsége életműdíját is.A Transindex az Azopannal együttműködésben készült sorozatának részeként mutattuk be Haragos Zoltán munkásságát, ITT olvashatják el a cikket, és nézhetik meg a fotógalériát.