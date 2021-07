Egy lépéssel közelebb került a hazatéréshez a holokausztban eltűnt kolozsvári 19. századi zsidó regisztrum

Az Amerikai Egyesült Államok igazságügyi hatóságai a múlt héten kibocsájtott közleménye reményt adott azoknak a kelet-európai zsidó közösségeknek, akiknek több régi kézirata és könyve felbukkant egy a New York-i aukciósház licitjén februárban - derül ki a Baabel beszámolójából.



Mint írtuk , a Kolozsvári Zsidó Hitközség tagjai öt nappal egy amerikai árverés előtt értesültek arról, hogy a New York-i Kestenbaum&Company aukciósház által licitre bocsátott, régi zsidó kéziratok között egy olyan értékes, 19. századi jegyzőkönyv is szerepel, amely a hitközség tulajdona volt, és a holokausztban veszett nyoma, mint annyi más értékes kéziratnak, dísztárgynak.A hitközség óvást nyújtott be a licit ellen, hangsúlyozva, hogy az árverésre bocsátott pinkász a kolozsvári zsidó közösség számára felbecsülhetetlen értékkel bíró dokumentum, amelynek a holokauszt idején veszett nyoma, azaz törvénytelen módon kerülhetett csak az Egyesült Államokba. Továbbá az 1947-es párizsi békeszerződés, valamint a 2009-es terezini nyilatkozat értelmében lopott holmiként kezelendő, amelyet vissza kell szolgáltatni a jogos tulajdonosának.Az aukciós ház válasza az volt, hogy a szóban forgó tárgyak nem képezik a tulajdonukat, de visszatartják a licittől a szóban forgó tételt, hogy a hitközség bizonyíthassa az eladó felé a tulajdonjogát.Az ügyben fordulópontot jelent, hogy csütörtökön az amerikai igazságszolgáltatási hatóságok közleményben tájékoztatták a feleket, hogy a licitáción felbukkant tételek közül lefoglalták azokat, amelyek a romániai, magyarországi, ukrajnai és szlovákiai zsidó közösségek tulajdonát képezik: 17 pergamen kéziratat mellett a kolozsvári ortodox zsidó közösség halotti regiszterét is. A pinkász a Szent Társaság 1836-os megalapításától kezdve mintegy 50 éven keresztül rögzíti az elhunyt hitközségi tagok névsorát. Dokumentumként is egyedülálló, ugyanakkor gyönyörű grafikai kivitelezése miatt műtárgyként is komoly értéke van.Az ügyben a következő lépés lehet a visszaszolgáltatás, illetve az értékes dokumentumok hazaszállítása, jegyzi meg a Baabel portál. (hírszerk.)