André Ferenc nyerte a PesText 2021-es irodalmi pályázatának szakmai díját

Eredményt hirdettek a PesText világirodalmi fesztivál 2021-es, „Buborék” hívószóra kiírt nagyszabású irodalmi pályázatán. A szakmai díjat André Ferenc Foszfor és verejték című verse kapta, a tíz további döntős közül egy pedig közönségdíjban részesül majd.André Ferenc 1992-ben született Csíkszeredán, költő, slammer, műfordító és szerkesztő. Tagja a Fiatal Írók Szövetségének, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának és a Romániai Írók Szövetségének is. Az elmúlt 8 évben több mint 150 irodalmi est és slam rendezvény szervezésében vett részt. Verseit eddig román, angol és török nyelvre fordították le, és ő maga is 25 román költőtől fordított már magyarra. Eddig két kötete jelent meg, a Bújócskaverseny (Koinónia, Kolozsvár, 2020), valamint a szótagadó (Jelenkor, Budapest, 2018), utóbbiért elnyerte a JAK és az Írók Boltja könyvösztöndíját, valamint a Romániai Írók Szövetsége debüt-díját. Jelenleg a MasterCard Alkotótárs ösztöndíjasa. Irodalomelmélet szemináriumokat tart a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen.A pályázatra a szervezők kortárs magyar szerzők magyar nyelvű műveit várták maximum 6000 leütés terjedelemben a „Buborék” témakörében. Rekordszámú, a 2020-as 437-et jócskán meghaladó, összesen 756 nevezés érkezett, melyek zsűrizése két körben zajlott.Alapos előválogatást követően végül a legjobb tizenegy pályamű került a főzsűri elé, melynek tagjai idénésvoltak. Az előzsűri tagjaiíró, műfordító;irodalmár, a FISZ elnökségi tagja;kritikus, az Alföld Stúdió tagja; valamintíró, a Szépirodalmi Figyelő, a SZIFONline és a SiopArt szerkesztője voltak.A tizenegy döntős alkotás elsőként a SZIFONline irodalmi portálon olvasható.„Idén is kizárólag jeligés pályázatokat fogadtunk, így sem az előzsűri, sem a főzsűri tagjai nem tudták, hogy ki a szerzője egy adott szövegnek. Le a kalappal minden pályázó előtt, aki nekifutott a feladatnak. Nem könnyű 6000 karakter alatt kialakítani egy szöveguniverzumot úgy, hogy szervesen kapcsolódjon a pályázat témafelvetéséhez és legyen benne egy-két izgalmas megoldás is. Olvastunk felejthető és emlékezetes szövegeket, és persze jó néhány személyes kedvenc kihullott menet közben, hiszen egyszerre négy embernek kellett rábólintania a döntős művekre” – fogalmazott Borbáth Péter a pályázat előzsűrijének nevében.„A győztes egyértelmű volt, a rangsornál akadtak csak kisebb eltérések, de nem ugrottunk egymásnak, sőt” – tette hozzá Szabó T. Anna, a főzsűri tagja.A szakmai díjat elnyert pályaművön kívül a többi tíz döntős mű szerzői is izgulhatnak, közülük egy ugyanis közönségdíjat kap, melyre július 26-tól augusztus 20-ig lehet szavazni a SZIFONline-on, illetve ezen a linken . Mindkét írást lefordítják angolra, valamint megjelenik a fesztivál zinjében is. Szerzőik bruttó 200-200.000 forint jutalomban részesülnek és meghívást kapnak a PesText fesztiválra.A világirodalmi fókuszú PesText ősszel harmadik alkalommal valósul meg Budapesten a Magyar Irodalmi Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE) szervezésében, és a Petőfi Kulturális Ügynökség szakmai közreműködésével. Az esemény időpontja: 2021. szeptember 17-26. Részletes program hamarosan a fesztivál honlapján és Facebook-oldalán. (közlemény)