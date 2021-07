A nyárral nem érnek véget a fesztiválok, szeptemberben a nagybányai Főtér Fesztiválra lehet ellátogatni

Idén 16. alkalommal kerül megrendezésre a nagybányai Főtér Fesztivál. A szervezést egy lelkes és fiatal csapat vette át, akik már hónapok óta időt és energiát nem sajnálva dolgoznak azon, hogy színes és tartalmas programokkal gazdagítsák a nagybányai magyar közösség életét szeptember 13-19 között.



A világjárvány okozta nehézségek sajnos miatt a Fesztivál helyszíne idén is a Cinterem lesz, és az esemény a hatályban lévő járványügyi korlátozások betartásával kerül megrendezésre.

A Fesztivál programkínálata:

Nagybányára látogat a Helikon folyóirat szerkesztősége, lesz slam-poetry a NEST szervezésében, képzőművészeti kiállítások, filmvetítések, kerekasztal beszélgetés a kortárs magyar irodalom neves alkotóival, ott lesz Fábián Janka, Demény Péter, Nyáry Krisztián. A nagybányai művésztelep 125 éves fennállásának alkalmából egy ünnepélyes könyvbemutatóra kerül sor.A gyerekeket és fiatalokat is színes programokkal várják, jön a gyergyószentmiklósi Halvirág Bábszínház, fellép a Fonogram Díjas Veronaki együttes. A diákok a már hagyománnyá vált Diáknapok és Nekem5nyolc vetélkedősorozaton ügyeskedhetnek. Továbbá lesz bicikliverseny, aszfaltrajz, bábkészítés és még sok más.A rendezvény magyarországi előadók felé is nyit, fellép a Haraszti Ádám Projekt, az Aurevoir együttes, Sárik Péter Trió és Falusi Mariann, a Carson Coma illetve a Bagossy Brothers Company zenéjétől is dübörögni fog idén a Főtér Fesztivál színpada.A fesztivál teljes ideje alatt a már megszokott állandó programok várják a résztvevőket: kézműves vásár, könyvvásár, míves sátor.A fesztivál előtti hétvégén egy új esemény, a Berkeszi Piknik várja a kedves érdeklődőket.