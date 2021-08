Véget ért a fucsoui UNESCO-ülés: összesen 34 helyszínnel bővült a világörökségi lista

Harmincnéggyel 1154-re emelkedett a világörökségi listán szereplő helyszínek száma az UNESCO illetékes bizottságának a kínai Fucsouban tartott ülésén, amelyen utolsóként a dunai limes németországi, ausztriai és szlovákiai szakaszát ismerték el világörökségként, írja az MTI.



A tanácskozáson huszonkilenc kulturális és öt természeti helyszínt vettek fel a listára. Bekerült a rangos felsorolásba a vendéglátó Fucsien tartomány ősi kereskedővárosa, Csüancsou, és ezzel ötvenhatra emelkedett a kínai világörökségi helyszínek száma. Egy helyszín, Liverpool történelmi tengeri kereskedelmi városrésze elvesztette világörökségi státuszát az arculatában és látképében visszafordíthatatlan károkat okozó beruházások miatt.A fucsoui ülésen kétszáz helyszínmegőrzési jelentést tekintettek át, és modellértékűként ismertek el három objektumot, a kínai nagy falat és két elefántcsontparti nemzeti parkot.Elfogadták a Fucsoui Nyilatkozatot, amely egyebek közt segítséget kér a fejlődő országoknak, különösen Afrikának és a kis szigetállamoknak. A kínai hivatalos közlés szerint az ülésen az UNESCO globális stratégiáját követve elsőbbséget adtak Afrikának azzal, hogy két afrikai helyszínt is felvettek a világörökségi listára.A Kongói Demokratikus Köztársaság erőfeszítéseit elismerve levették a veszélyben lévő világörökségi helyszínek listájáról a Salonga Nemzeti Parkot. Egyelőre nem került fel a veszélyben lévő helyszínek listájára sem Budapest, sem Velence, sem az ausztráliai Nagy-korallzátony.Ezen az ülésszakon került fel Verespatak is a világörökségi listára, erről ITT adtunk hírt, ITT meg arról írtunk bővebben, hogy mit is jelent ez a titulus, és milyen kötelezettségei lesznek a román államnak ezt követően.Romániának most már összesen nyolc világörökségi helyszíne van:1. a Horezu kolostor2. Erdély középkori erődített templomai3. Segesvár történelmi központja4. Bukovina festett kolostorai5. Máramaros fatemplomai6. Sarmisegetusa Regia dák erődítményei7. a Duna-delta8. Verespatak római kori bányájaA világörökségi bizottság következő, 45. ülését az oroszországi Kazanyban tartják 2022. június 19-30-án.