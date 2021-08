Vajdaság: túl provokatívnak tartotta a Tanyaszínház előadását a politikus, betiltatta

Az 1978-ban alapított Tanyaszínház június végén hagyományos nyári turnéjára indult a Vajdaságban, hogy olyan helyekre is eljusson, ahol egyébként nincs alkalmas terem a kőszínházak előadásainak befogadására. A társulat bemutatkozása szerint 1978-ban fiatal színészek, rendezők és színinövendékek által alapították Tanyaszínházat, amely arra szerveződött, hogy a tanyavilágban, kistelepüléseken élőket színházi élményben részesítsék. Előadásaikat nyáron, szabadtéren tartják. A bemutatók színhelye hagyományosan Kavilló, innen indulva csacsifogatos ekhós szekérrel járták be előbb Bácska és Bánát, majd Baranya és Muravidék helységeit. A körút egy hosszú szünet után következett be, hiszen a tavalyi előadások elmaradtak a járvány miatt. Azonban rövidre sikeredett az idei vidékjárás, ugyanis a műsorra tűzött előadás, amelyet több településen mutattak volna be, nem nyerte el a vajdasági politikai alakulat, a Magyar Nemzeti Tanács elnökének a tetszését.



A társulat idéncímű darabját mutatta volna be, azonban az első előadások után, kedden nyílt levélben követelte a turné leállítását a vajdasági magyarság önkormányzataként működő Magyar Nemzeti Tanács elnöke,„a Tanyaszínház repertoárjára az elmúlt években olyan darabok kerültek, amelyek az öncélú közönségességet, a parttalan ízléstelenséget, a közönség alpári provokálását jelenítették meg” - fogalmazta meg kifogását a MNT elnöke.Hajnal Jenő felszólította a társulatot, hogy mondja le idei turnéjának további állomásait. A Magyar Nemzeti Tanács – mint Hajnal Jenő fogalmaz – „elfogadhatatlannak tartja”, hogy a társulat idei körútja folytatódjon. Arra kérte a szervezőket, hogy mondják le a többi helyszínt „annak reményében, hogy közös erővel újragondolhassák a színház működését és repertoárját”.A Magyar Nemzeti Tanács a nyelvhasználat, az oktatás, a tájékoztatás és a kultúra kérdéseiben képviseli a magyar nemzeti közösséget. Az intézmény tévéje néhány napja még lelkesen számolt be az első előadásról:Habár az MNT-nek közvetlen jogköre nincs a turné leállításához, a Tanács volt az, amely nemzeti jelentőségűvé minősítette a Tanyaszínházat, illetve külön összeggel támogatta azt is, hogy az előadást szórványmagyarsághoz is eljuttassák.AZ MNT elnökének a felszólítása után válaszközleményt adott ki Facebook-oldalán, a Kazimír és Karolina freak show rendezője.Mint írja, a Kazimír és Karolina betiltása példátlan a vajdasági magyar színháztörténetben, és több aspektusból is tűrhetetlen és inkorrekt: semmibe veszi a társulat munkáját, és kiskorúsítja a közönséget.„Amikor először jutott fülembe, hogy baj van, azt mondtam: ez példátlan. Aztán eszembe jutott, hogy már megtörtént. A Kazimír és Karolinát egyszer már betiltották megírása óta. 1933 januárjától nem játszhatták német nyelvű színházak, ugyanezen év május 10-én pedig minden más Ödön von Horváth szöveggel együtt máglyára vetették Berlin főterein. Az indoklás kísértetiesen hasonló: egyesek szerint nem szolgálta a néplélek épülését.Jegyezzük hát fel 2021. július 27-ét a naptárba, ahogy feljegyeztük 1933. május 10-ét is. Ma színháztörténet íródott” -írta Lénárd.A darab letiltására reagálva a vajdasági Szabad Magyar Szó „Megjelentek a >>cenzurak<< és >>cenznők<< a délvidéki/vajdasági kulturális térben” címmel jelentett meg publicisztikát , amely így ír a darab eredetijéről, Ödön von Horváth 1932-es Kasimir és Karoline-járól:„A Kasimir és Karoline nyilvánvalóvá teszi az oly sokat emlegetett párhuzamot a húszas évek és a mai kor között: mindkettőt a gazdasági válsággal és tömeges munkanélküliséggel együtt jelentkező szórakozási düh jellemzi. A szédítő szórakozási lehetőségek, a mindennapokat feledtető „szabadidős” kínálat ritkán volt olyan nagy, mint ma – azok számára, akik meg tudják fizetni –, és a munkanélküliek száma – legalábbis a háború utáni Németországban – még sohasem volt ekkora. […]Nagyon félő, a XX. század világválság ideje és a mai COVID-19 pandémiás évek között nagyon sok a hasonlatosság, így illene azokkal szembenézni.”A Vajdasági Rtv felidézi, hogy a rendező Lénárd Róbert is arról beszélt az előadás bemutatója után, hogy a darab reflektál a szerinte „vacak” politikai helyzetre. A televízióinak Lénárd úgy nyilatkozott, a ma is elővehető klasszikus darab „sajnos nem öregedett”, és sokkal jobb világ lenne, ha öregedett volna, mert Ödon von Horváth (1938-ban bekövetkezett – a szerk.) halála óta” ugyanazok a vacakságok keringenek körülöttünk, ugyanazok a vacakságok vannak az emberi kapcsolatokban, és ugyanazok a vacakságok a politikában”.A Tanyaszínház társulata is reagált a történtekre. Eleget tesznek az előadásaikat részben finanszírozó Magyar Nemzeti Tanács (MNT) kérésének, és nem folytatják nyári turnéjukat, de saját művésztelepükön, Kavillón továbbra is játsszák a Hajnal Jenő MNT-elnök által kifogásolt Kazimír és Karolina freak show című darabot.„Alkotóként nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy elkészült művet eltemessünk, mielőtt a vállalásainkat teljesítettük volna. Így a Tanyaszínház vezetősége, az előadás alkotói és a társulat úgy döntött, hogy teljesíteni fogjuk a vállalást. Ennek fényében augusztus 12-ig a Kazimír és Karolina előadásunkat minden este le fogjuk játszani Kavillón a színház művésztelepén nyitott ajtók mellett, este 21 órától. Ezzel tartozunk önmagunknak és az általunk létrehozott – hibáktól bizonyára nem mentes – előadásunknak, valamint a színház szabadságának.”Az előadást a hétvégén is játszta a társulat, és óriási érdeklődés övezte, nagyon sokan kint voltak, hogy megnézhessék a betiltott produkciót.