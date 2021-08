Nyílt napok a Kolozsvári Magyar Operában augusztus 15-20. között

A Kolozsvári Magyar Opera és a Kolozsvári Operabarátok Köre egyesület közös szervezésben nyílt napokat szervez a Kolozsvári Magyar Operában! Idén, az első alkalommal megszervezésre kerülő OperaNapok az intézményben bemutatott kortárs zeneművek ismertetését helyezi előtérbe.



Szép Gyula operaigazgató, Szabó Emese rendező és Jankó Zsolt karmester a sajtótájékoztatón

Augusztus 15-én, 19 órától P

ietro Mascagni Parasztbecsület

című egyfelvonásos operájának bemutatójával indul a rendezvénysorozat,rendezésében.Több szempontból is különleges ez a premier. Az előadást félszcenikus változatban állítják színpadra, a szereplők mellett a zenekar is a színpadon játszik.díszlettervező teljes mértékben újrahasznosított anyagok felhasználásával, műanyagmentesen készítette el a díszletet.A Parasztbecsület minden karakterét a társulat énekművészei alakítják –(debüt),(debüt),(debüt),–, amely azért is kiemelkedő jelentőségű, mivel kivétel nélkül komoly tapasztalatot és technikai felkészültséget igényelő szerepek. Az előadás karmesterekéntdebütál.

Az OperaTúra kiállítás megnyitójára augusztus 18-án, 16 órától kerül sor az Opera emeleti előcsarnokában.

Az operaház elkészítette azoknak a kortárs zeneszerzőknek a jegyzékét, akiknek műveit az elmúlt fél évszázadban állította színpadra az intézmény. Az opera előtti téren elhelyezett pannókon az előadások fotódokumentációja lesz látható.A feldolgozott dokumentációs anyag meghatározó részét kiállítás és jelmezbemutató keretében tekintheti meg a közönség. Az emeleti előcsarnokban az előadások válogatott díszletelemeit, kellékeit és jelmezeit állítják ki – közelebb hozva nézőinkhez az Opera színpadi világát.

Ezt követően

DivatParádé

ra várják a közönséget augusztus 18-án 17 órától. Az intézmény előadásainak jelmezkollekcióit újszerű kontextusba helyezve tekinthetik meg a nézők. Az opera tervezőinek kimagasló ruhakölteményei egyedi alkotásokként kerülnek bemutatásra.A délelőttönként megszervezett

LurkOpera

gyerekfoglalkozásokon bepillantást nyújtanak az izgalmas alkotói folyamatokba, amely az előadások premierjét megelőzi, lehetőséget teremtve díszletelemek, jelmezek, kellékek elkészítésére.Az esti OperaMoziban két nagysikerű előadás felvételét vetítik, a Szamos-parton berendezett teraszon.Augusztus 20-án este nyolc órától, az

OperaNapok

zárórendezvényeként, a magyarság nemzeti ünnepének tiszteletére a főtéri nagyszínpadi Operagálára várják a közönséget. A rendezvényenMagyarország kolozsvári főkonzulja tart díszbeszédet.

A rendezvény Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és a Helyi Tanács támogatásával jött létre.