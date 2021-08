„Szabadságot a Tanyaszínháznak!” címmel petíciót indítottak a vajdasági magyar színjátszás politikamentessé tételének érdekében

Tiltakozik a művészvilág, a háttérbe szorított, ellehetetlenített vajdasági magyar ellenzék, a civil társadalom és a közönség a vajdasági Tanyaszínház ellehetetlenítése ellen, illetve a művészi szabad kifejezés cenzúrája ellen. „Szabadságot a Tanyaszínháznak” címen vajdasági magyar közéleti személyiségek kezdeményeztek aláírásgyűjtést, melyben azt követelik, hogy az MNT mielőbb határolódjon el Hajnal Jenő diktátumától, a színházi emberek és a színikritikusok szabad légkörben végezhessék alkotómunkájukat.



„A vajdasági kultúra autonómiája most nem a szerbeken múlik, hanem a magyarokon. A kisebbségi kulturális igazgató testületeknek szabad keze van, és ez a kéz egyre-másra fojtogatást művel. A mintát és az eligazítást Magyarországon kell keresni, és önszorgalomból jön még a túlteljesítés, ha ugyan ez utóbbi lehetséges” - fogalmazta meg véleményét a helyzetrőlköltő, esszéíró, kritikus.A petíció szövege is egyértelművé teszi, a Tanyaszínház turnéjának leállítása csak a jéghegy csúcsa, a problémák nem újkeletűek és egyre súlyosbodnak.Amint a petíció szövegében fogalmaznak „a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Hajnal Jenő arra 'kérte' a Tanyaszínházat, mondja le idei turnéjának további állomásait, mert szerinte az idei előadás, a Lénárd Róbert által rendezett Kazimír és Karolina freak show 'elfogadhatatlan'.A Vajdasági Magyar Szövetség és a párt utasításait vakon követő Magyar Nemzeti Tanács huzamos ideje olyan anyagi forrásokat elosztó és ideológiai kormányzó tevékenységet folytat, amely voltaképpen egyenlő a vajdasági intézmények (iskolák, színházak, médiaházak, kiadók, egyetemi karok, alkotóházak, művelődési központok) dirigálásával és kisajátításával.Autonómia nélkül nem lehet kultúrát teremteni, tudományos munkásságot vagy művészeti tevékenységet folytatni” - olvasható a petícióban.Az esetről részletesen a Transindex is beszámolt . Az eset amiatt is sajnálatos, mert az Újvidéki Művészeti Akadémia színinövendékeire épülő Tanyaszínház lényege a turné, ők hagyományosan minden nyáron elviszik a magyar előadásokat oda, ahová a kőszínház hiánya vagy a kisebbségi lét miatt a magyar színjátszás különben nem ér el – falvakra, kistelepülésekre, tanyákra, a szórványban élő magyarokhoz. Most, hogy a turné következő állomásait lemondták, magyar vállalkozók szerveznek ingyen buszos járatot Kavillóra. A Szerbiai Színikritikusok és Teatrológusok Egyesületének elnöksége közleményében szólalt meg. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az MNT döntése azt a félelmet kelti, hogy a cenzúra visszatér a szerbiai színházakba. Arra kérte a testületet, vizsgálja felül a döntését, és bízza a közönségre a véleményezést.A petícióban továbbá ez olvasható:„Mi, alulírottak erélyesen tiltakozunk az ellen az önelégült hatalmi viszonyulás ellen, amely a támogatásban részesített Tanyaszínháztól elvárja, hogy az kiszolgálja a „gazda” érdekeit.Követeljük, hogy az MNT mielőbb tűzze napirendre Hajnal Jenő diktátumát és határolódjon el tőle. Továbbá mondja ki, hogy a színházi emberek és a színikritikusok továbbra is szabad légkörben végezhetik alkotómunkájukat, a közönség pedig ezentúl is zavartalanul látogathatja színházainkat."