Több nyelven is megjelenik a Meseország mindenkié című kötet

"A Meseország mindenkié számos európai könyvkiadó érdeklődését felkeltette" – számol be a könyv Facebook oldalán közzétett hírről a Magyar Narancs -, ennek következtében több nyelvre is lefordítják a kötetet, többek között angolra, svédre, lengyelre és holland nyelvre is.



Amint a Transindex is beszámolt róla , a kötetben ismert mesék átiratai szerepelnek, de hősei olyan szereplők, akik a mai magyar társadalmi normák szempontjából marginalizált helyzetben vannak: így került az antológiába meleg Hamupipőke, háromfülű nyúl, sárkányölő pincérlány, roma Pöttöm Panna, vagy mélyszegénységből, bántalmazó családból érkező, örökbefogadott gyerekhősök, illetve más, a normától eltérő szereplők.Mint ismert, a könyv körül komoly hisztéria alakult ki, a melegség elfogadásáról szóló könyvet, a magyarországi Mi hazánk mozgalom elnökhelyettese darálta le, amivel több fideszes politikus is egyetértett, aztán néhány hónappal később meg is született a pedofilellenesnek mondott homofóbtörvény, ami kifejezetten tiltja az „LMBTQ propagandát” terjesztő könyveket.Több óvodából is kitiltották a könyvet, azzal az ürüggyel, hogy "LMBTQ propagandát" tartalmaz, szélsőjobbos tüntetők pedig egy felolvasását is megzavarták, míg a Kormányhivatal arra kötelezte a kiadót, fel kell tüntetni a könyvön, hogy nem hagyományos mesekönyv.Néhány héttel ezelőtt arról is tudósítottunk , hogy a kötet szerkesztője,elhagyta Magyarországot. Már egy éve tervezte ezt a lépést, és a könyv megjelenése után halálos fenyegetést is kapott, így végül úgy döntött, elhagyja az országot.