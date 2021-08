Elektronikus zenét oktató akadémia indul Kolozsváron

Elindult az OWPN Academy, az első ingyenes, elektronikus zenét oktató, ugyanakkor a résztvevők számára terápiás-életvezetési coachingot is biztosító akadémia Európában. Több mint 20 mentor az ország minden területéről és 3 pszichológus dolgozik majd online és a két kolozsvári helyszínen, hogy fejlessze és segítse a 100 résztvevőt a következő területeken: oktatás és kultúra, kapcsolatépítés és támogatás, érzelmi és mentális egészség - írják közleményükben a kezdeményezők.



Mi is az az NFT? (non-fungible token)? A lényege az, hogy lehetővé teszi befektetők számára, hogy digitális műalkotásokhoz, videókhoz vagy akár képekhez (így egyszerű mémekhez is) hozzárendeljenek egy tokent, amely bizonyítja az eredetiséget és a tulajdonos kilétét. A tokenek a bitcoin miatt ismertté vált blokklánc technológiára épülnek, viszont az áruk attól függően változik, hogy mennyit hajlandó érte adni egy befektető. A blokklánc lényegében bizonyítja az eredetiséget, a tulajdonos kilétét és a tranzakcióval kapcsolatos egyéb részleteket.

A tanfolyamokat és workshopokat Kolozsváron a Rocket Space és a CBC Records tartja. Az OWPN nem adományokból, hanem a tagok által készített anyagok értékesítéséből tartja fenn magát, fizikai (bakelit) és digitális NFT albumok, streaming, egyéb anyagok formájában."A projekt egyik nagy ambíciója, hogy olyan környezetet teremtsen, ahol a diákok személyesen is fejlődhetnek, karrierjükkel és szenvedélyükkel együtt" - mondta el, a projekt egyik társalapítója."Manapság minden gyorsabban történik, ugyanakkor a feldolgozandó és elsajátítandó információk mennyisége napról napra összehasonlíthatatlanul nagyobb. Minél többet tanulunk, annál kevesebbet érzünk, és a válasz mindig az érzéseinkben rejlik, nem az elménkben - így született meg az OWPN Academy kezdeményezés, pont Romániában" - nyilatkoztatársalapítóAz OWPN akadémiára online lehet regisztrálni az www.owpn.space weboldalon, de megtalálhatók Instagram on és Facebookon is.Az OWPN Akadémiai Egyesület egyébként nemrég kiadta "A record that will save the people" című bakelitlemezt, amely 12 elektronikus zenei előadó 12 zeneszámát tartalmazza. Az albumon szerepel a DJ Shiver által készített "You" című szám is, Románia első NFT music-vocal dala , amely nemrég 1000 dollárért kelt el. A lemez eladásából származó teljes bevételt az egyesület által nyújtott mentorálás, tanácsadás és pszichoterápia költségeire fordítják.Az OWPN Academy Association kizárólag a lemezeladásból kívánja magát anyagilag támogatni, mivel az OWPN-tagok által előállított zenén kívül semmilyen más terméket vagy szolgáltatást nem árul. "A record that will save the people” című album 150 lejbe kerül, és csak előrendelésre kapható, a lemez szállítási ideje pedig az európai nyersanyagválság miatt 6 hónap. Az OWPN Academy azt tervezi, hogy a jövőben minden hónapban kiad egy lemezt.A lemez itt vásárolható meg: www.owpn.space