Zoránnal és Szatmár megyei politikusokkal értek véget a Partiumi Magyar napok

Noha a vasárnap volt az idén 20. alkalommal megszervezett Partiumi Magyar Napok zárónapja, a Kossuth-kertben még mindig programok tucatjaival várták a látogatókat, kicsiket és nagyokat egyaránt, este pedig a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművész, Zorán töltötte meg a megyei múzeum előtti teret.



A nap a Hanta Banda koncertjével kezdődőtt, a zenekar a gyerekek és kísérőik legnagyobb örömére elhozták a Kossuth-kerti Zsuzsi színpadra Pepe manó bőröndmeséit. Ezután az Aranyszamár Bábszínházé volt a főszerep, mely egy kesztyűs játékkal, a Vackorral készült erre az alkalomra. A piszén pösze kölyökmackó lebilincselő, kalandokkal bőven fűszerezett történetére nem meglepő módon rengeteg gyerek volt kíváncsi, ám a színpad előtti nézőteret nem a bábszínház töltötte meg utoljára a zárónapon. A délután folyamán ugyanis a Fekete rózsák zenekar lépett a közönség elé, majd pedig az avasújvárosi Bokréta Táncegyüttes, a hadadnádasdi Dercések, a széri Kukurók, a szárazberki Lehajló Rozmaring és az Egri Csodaszarvas mutatta meg, hogyan ropják feléjük a néptáncot.Mindeközben a Borudvarban is sűrű volt a délután. A programok sorát egy kötetlen hangvételű beszélgetés nyitotta meg, melyen a látogatókval, a Szatmár Megyei Tanács elnökével,ral, Szatmárnémeti polgármesterével,val, Szatmárnémeti városmenedzserével,val, Szatmár megye menedzserével,

és Magyar Lóránd parlamenti képviselőkkel, valamint Turos Lóránd szenátorral vitathatták meg a számukra fontos kérdéseket. A Kovács Zsolt által moderált találkozó első felében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikusai röviden kiértékelték az elmúlt egy-másfél év eseményeit és eredményeit, majd a lakosság kérdéseire, javaslataira is reagáltak egy-egy hideg fröccs kíséretében.



A Borudvarban természetesen ezt követően sem állt meg az élet, hisz délután a magyarországi X-Faktorban megismert Janicsák Veca töltötte meg a Catena színpad előtti teret, majd a Parno Graszt, az egyik legeredetibb, legnépszerűbb, tradicionális cigányzenét játszó együttes villanyozta fel a népes hallgatóságot, este pedig Szatmárnémeti egyik büszkesége, az aranyhangú Pfeifer Melany szórakoztatta a Partiumi Borudvar látogatóit.



Azoknak sem volt okuk panaszra azonban, akik a Catena színpada helyett az Ecomatrixét választották, ugyanis a Kossuth-kert dombját először operett, majd reggae töltötte be. Előbbiről debreceni és budapesti előadók, Mercs Angéla, Kiss Eszter, Antoni Nobert és Tassonyi Balázs gondoskodott, utóbbiról pedig a Ladánybene 27, mely a legnépszerűbb slágerei mellett nem hagyta otthon a legújabb dalokat sem, ezzel tolmácsolva a régióünnep résztvevőinek a reggae pozitív üzenetét, azaz a tisztelet, a szeretet és a béke fontosságát.



A koncerteken túl természetesen a zárónapon is rengeteg állandó foglalkozás várta a látogatókat. Továbbra is nyitva állt az Aranykapu Kulturális Egyesület által szervezett Partiumi Mesterségek Utcája, bemutatkoztak a Fonó-Ház műhelyei, a jurtában a népi orvoslás rejtelmeivel lehetett megismerkedni, s ha két foglalkozás között megéhezett az ember, a mezőpetri hagyományőrzők standjánál friss strudlival, a bogdándiaknál pedig bélessel várták a vásárlókat. A Borókagyökér Egyesületnél is hasonlóan mozgalmas volt a nap, hisz szinte egész nap folytak a hagyományos mesterségek bemutatói és a kézműves foglalkozások, melyből kicsik és nagyok egyaránt kivehették a részüket. A játszótér mellett a sakkozók mérték össze a tudásukat, kicsivel távolabb pedig a kötényes csapatok szálltak versenybe a legfinomabb halétel készítőinek járó díjért. A hegyimentők továbbra is várták azon bátor gyerekek és felnőttek jelentkezését, akik a falmászást próbálták volna ki, a Magyar Ifjúsági Kezdeményezés és a Szatmár Megyei Ifjúsági Tanács szervezésében pedig bútorfestő workshop is zajlott.



Izgalmasan, változatos programokban bővelkedve telt a 20. PMN zárónapja is, melyre a koronát kétségtelenül az esti Zorán-koncert tette fel, mely teljesen megtöltötte az Árpád utcai teret. A Kossuth- és Liszt Ferenc díjas előadóművész, kinek háta mögött már több mint ötven évnyi tapasztalat van, ez alkalommal sem hazudtolta meg magát: fantasztikus hangulatot teremtett a Tarr Beton színpadon, dalait pedig az egész tér együtt énekelte vele, ezzel a lélekemelő élménnyel zárva le a Partiumi Magyar Napokat. (közlemény)