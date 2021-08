Ha el akarsz menni az idei városi, ingyenes Vibe-ra, ezeket kell tudnod!

Nem az a VIBE, de azért egy kicsit mégis: szeptember 2-4. között a VIBE Fesztivál háromnapos, ingyenes városi különkiadással készül a marosvásárhelyi várban. Lesznek rajta magyarországi mainstream zenekarok, helyi zenekarok és DJ-k, közös meccsnézés, előadások és chill-zone.



A rendezvény ingyenes, de regisztrálni kell rá, illetve fontos az is, hogy oltási igazolással vagy teszttel lehet majd belépni. „Rekord-érdeklődést tapasztaltunk, több mint háromezren regisztráltak eddig. Aki nem akar lemaradni, az a héten tegye meg a www.vibefestival.ro oldalon. Szeretnénk félretenni néhány helyet azoknak is, akik csak aznap döntik el, hogy kijönnének, de csak az fog tudni biztosan bejönni, aki előre regisztrál. Minden esetre eddig nagyon jók a visszajelzések és úgy tűnik, hogy mindenki várta már, hogy végre találkozzon a barátaival és koncertekre menjen.” – foglalta össze az eddigi tapasztalatokat, a VIBE Fesztivál igazgatója.A szervezők nemrég közzétették a pontos programot, és minden fontos tudnivalót a belépésről és a rendezvényen való részvételről.A különkiadásnak a marosvásárhelyi vár ad otthont, ahol a MOL Színpadon lesznek az esti koncertek és a Magyarország - Anglia közös VB-meccsnézés óriáskivetítőn, míg a MOL Teraszon egész napos chill zone és bár működik, illetve a beszélgetések és workshopok is itt lesznek. A vár mindkét bejárata nyitva lesz, azonban a szervezők kérik a résztvevőket, hogy a torlódás elkerülése végett a főbejáraton jöjjenek be.Szeptember 2-4. között, azaz csütörtöktől szombatig minden nap délelőtt 11 és éjjel 2 óra között várják a különkiadás résztvevőit. Mivel ez egy városi különkiadás lesz, és nem a megszokott VIBE Fesztivál, ezért fontos kiemelni, hogy idén nem lesz kempinghely biztosítva.A szervezők azt javasolják, hogy regisztráljanak minél hamarabb, hiszen a helyek száma korlátozott. A koncertezni vágyók így tudják biztosítani helyüket a koncerteken és a nappali programokon.A fesztivál központi helye a MOL Terasz lesz, amelynek egyik oldalán chill zone és bár, másik oldalán előadótér fog működni. Babzsákokon és nyugágyakon lehet kávézni, sörözni, borozni vagy az előadásokat hallgatni.Pénteken két előadás is lesz, az egyik a pályakezdőknek szólHR menedzser ésmentális egészség tréner részvételével, majd alkotói kerekasztalra kerül sor, ahol a Konyha frontembereköltő,és(Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér), illetve Kiss Bora színművész beszél a vírus alatti kihívásokról. Szeptember 3-án ékszer-, parfüm- és bőrradírkészítés is lesz is a workshopok között.Szombaton, szeptember 4-én mémekről, divatiparról és közösségi médiáról hallhatunk beszélgetéseket, a nap magyarországi sztárvendégei Szirmai Gergely YouTuber ésdivat szakújságíró lesz. Három színházi előadás és Slam poetry is lesz, a VIBE-ról már ismert Kerengő kulturális tér szervezésében, délután pedig Fashion Show.Mindkét este Epic Music Battle nyertes DJ-k és helyi lemezlovasok biztosítják a hangulatot a chill zone-ban.A MOL Színpad helyi zenekaroknak és magyarországi sztároknak ad helyetCsütörtökönnyitja a MOL Színpadot, majd utánuk a magyar válogatott mérkőzését lehet óriáskivetítőn követni.Pénteken az elmúlt másfél évben felkapott Dzsúdló először debütál Romániában a MOL Színpadon, majd az Online VIBE-ról már ismert Konyha zenekar lép fel.Szombaton a színpadon a gyergyószentmiklósi 4S Street, majd azutolsó VIBE-os koncertjét vehetünk részt, hiszen a zenekar tizenegy év fennállás után abbahagyja tevékenységét. A MOL Színpadon az idei nyertes Epic Music Battle zenekarok is fellépnek: aés aznyitják a pénteki és szombati programot.Csütörtök (szeptember 2.)19:30 – BYEALEX ÉS A SLEPP21:30 – MAGYARORSZÁG - ANGLIA VB-SELEJTEZŐ ÓRIÁSKIVETÍTŐNPéntek (szeptember 3.)17:15 – JOSH MOOGRAINE19:00 – KONYHA21:00 – DZSÚDLÓSzombat (szeptember 4.)17:15 – ÁLLJUNK MEG!19:00 – 4S STREET21:00 – INTIM TORNA ILLEGÁLGyorsteszt és oltási igazolvány, ezekre lehet számítani a belépésnélJelenlegi szabályozásoknak megfelelően a programhelyszínre való belépéshez minden 12 éven felüli résztvevőnek rendelkeznie kell az alábbiak valamelyikével:● A fesztivál kezdete előtt, legkevesebb 10 nappal megkaptad a covid-19 elleni oltást és ezt igazolni tudod a romániai, magyarországi vagy az eu-s védettségi igazolással, amelyet itt válthatsz ki: https://certificat-covid.Gov.Ro/● Negatív rt-pcr teszttel, amely nem régebbi, mint 72 óra● Negatív antigén teszttel, amely nem régebbi, mint 24 óra● Orvos által kiállított igazolással lehet bizonyítani, hogy valaki átesett a betegségen legkevesebb 15 és legtöbb 180 napjaSzerdán már kiválthatóak a karszalagokSzerdán 15:00-21:00 óra között lehetőségük lesz kivenni a karszalagukat azoknak, akik oltási vagy betegségből kigyógyult igazolással jönnek.Azok akik a különkiadás 3 napját lefedő negatív PCR teszttel rendelkeznek (72 órás) azok is heti karszalagot kapnak, azonban, ha a PCR 72 órája hamarabb lejár mint a különkiadás utolsó napja, akkor napi karszalagot kap.Negatív antigén teszttel (gyorsteszt) napi karszalagot lehet kiváltani. Minden nap az aznapi gyorsteszt negatív, klinika által kiállított igazolását kell felmutatni és így lehet kiváltani a napi karszalagot. A helyszínen ellenérték fejében lehet gyorstesztet készíteni.Mindegyik igazolás mellett a személyi igazolvány felmutatása is szükséges a belépéshez. A rendezvény helyszínén kötelező a védőmaszk használata.