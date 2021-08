Idén nulladik napja is lesz a csütörtökön kezdődő 8. Vásárhelyi Forgatagnak

„Olyan lelkesen készültek az emberek a 8. Vásárhelyi Forgatagra, hogy a hivatalosan pénteken kezdődő eseménysorozat tulajdonképpen már holnap, csütörtökön indul, hisz lesznek programok a Teleki Tékában, illetve a Kultúrpalotában is látható lesz a Bekecs Néptáncszínház előadása” – jelentette be Jakab István, a Vásárhelyi Forgatag egyik főszervezője a szerdai sajtótájékoztatón, és hozzátette, a Forgatagnak így nulladik napja is van idén.



Jakab kiemelte, hogy az elmúlt nehéz év ellenére, mely a marosvásárhelyi vállalkozókat is nehéz helyzetbe hozta, ebben az évben is sok támogató csatlakozott a Forgataghoz, sokan közülük maguk keresték meg a szervezőcsapatot, hogy segíteni, támogatni akarják a rendezvényt. Évek óta a rendezvény fő támogatójának számító Gedeon Richter Románia például idén is sokszínű programmal gazdagítja a rendezvényt. A 8. Vásárhelyi Forgatag teljes költségvetése idén 650 ezer lej, durván 130 ezer euró körül mozog, ennek jelentős részét, több mint felét magyarországi intézményi, pályázati támogatások teszik ki –mondták.A Forgatag ebben az évben részben megújult stábbal dolgozik, számos fiatal csatlakozott a szervezőközösséghez, akik új lendületet adtak a csapatnak. Jakab István elmondta, mindez azt jelzi, hogy Marosvásárhelyen van helye közösségi rendezvénynek a jövőben is.a Vásárhelyi Forgatag másik főszervezője a kényes kérdésnek számító regisztrációról beszélt. Elmondta: „Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy járványhelyzet van, és ebben az időszakban szervezünk egy rendezvénysorozatot, és vannak olyan szabályozások, amelyeket kötelesek vagyunk betartani” – hangsúlyozta. Kiemelte, hogy az online zajló előregisztráció feladata, hogy megkönnyítse a helyszínre érkező emberek fogadását, mert azokon a programokon, amelyek zárt térben zajlanak, vagy ahol nagyobb tömeg összegyűlhet, ellenőrizni kell, hogy rendelkezik-e mindenki valamilyen immunitást igazoló dokumentummal. Így, ha valaki online regisztrál, ez megkönnyíti a folyamatot, mert mindössze egy QR-kód felmutatásával bejuthat az eseményre. Fontos viszont az, hogy nem kell mindenhová a regisztráció.A www.reg.forgatag.ro regisztrációs oldal hétfőn elindult, és már több mint ezren regisztráltak is a különböző eseményekre.Szente Katalin azt is elmondta, a korábban bejelentett Piramis koncert fellépését az együttes egészségügyi okokra hivatkozva visszamondta, így alakítani kellett a koncertprogramot. Lesznek koncertek a Várszínpadon is, de szombat és vasárnap a fő fellépéseknek a Színház téren helyet kapó nagyszínpad ad otthont. Szombaton aindítja a főtéri koncertsorozatot:és afog közösen zenélni, utánuk pedig a kolozsvári rockegyüttes, alép színpadra. Vasárnap a gyergyószentmiklósiés a magyarországikoncertjére várják a forgatagozókat.A Várszínpadon pénteken gyerekeknek zenélés a, vasárnap pedigmuzsikál ugyanott.Idén a Forgatag kiemelt partnere az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány, ők gondoskodnak a sokszínű népi, hagyományőrző programokról. Amint a sajtótájékoztatón az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány részérőlelmondta, négy napra szerveztek programokat, amelyben többek közt kézművesfoglalkozások, kiállítások, koncertek, táncházak és hivatásos néptáncegyüttesek előadásai szerepelnek. Csütörtökön például a Bkezdi az eseménysorozatot a Kultúrpalotában, illetve este már koncert is lesz a Borudvarban a Kedves zenekarral. Csütörtökön és szombaton táncházba is várják az érdeklődőket a várban, mindig más-más zenekarral.Pénteken már elkezdődnek a várban, az Erdélyi Hagyományok Háza udvarban a kézműves foglalkozások: tíz sátorban a gyerekek mesemondásokon, népi játékokon, népdaloktatáson vehetnek részt. Ugyancsak pénteken a Duna Művészegyüttes előadása lesz látható a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban. Az együttes két alkalommal is játssza ac. előadását. Pénteken nyitják meg anéprajzi gyűjteményéből készült kiállítást a Régészeti és Történeti Múzeumban. A Borudvarbanés azkoncertezik majd, míg a napot egy felnőtteknek szóló mesekocsma zárja a várbeli Kádárok bástyájában.Szombaton a gyerekfoglalkozások mellett FolkNap is szerepel a programban, a Maros Művészegyüttes szervezésében marosvásárhelyi amatőr néptáncegyüttesek lépnek majd fel, illetve este a várszínpadon a hivatásos együttes Mezőség mosolya c. előadását élvezheti a közönség. A Kádárok bástyájában egy népviseletekből összeállított kiállítás, illetve egy fotókiállítás is várja a látogatókat, a Borudvarban pedig a BorFolk koncertezik.Vasárnap a várszínpadon a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes lép majd fel Zeng a lélek, zeng a szó… c. előadásukkal, a Borudvarban pedig az Ötödik évszak zárja a programsorozatot.Összességében több mint 170 programmal készülünk a 8. Vásárhelyi Forgatagra – vette át a szót Molnár Imola programigazgató, és hozzátette, 90 százalékban készen állnak a rajtra, a fennmaradó 10 százalékot pedig az utolsó simítások jelentik, minden helyszín alakul már, hogy csütörtöktől látogathatók legyenek a programok.Idén a Marosvásárhelyi Vár a központi helyszíne a rendezvénynek, itt lesz a legtöbb program, de lesznek események a Kultúrpalotában, Bernády Házban, Teleki Tékában, a színházban, a Maros Művészegyüttes székhelyén és a Színház téren is.„A nulladik napot kihasználva egy Forgatag-népszerűsítő váltómaratont szervezünk, amely egy maratoni futás lesz 42 kilométeren, a város minden negyedét érintve. Ezt azonban nem egy ember szaladja le, hanem minden kilométeren más-más személy, átadva egymásnak stafétaként egy szélforgót. Az indulás és érkezés helyszíne a vár. Ezzel kívánjuk a városlakók tudtára adni, hogy elkezdődött a 8. Vásárhelyi Forgatag” – mutatott rá egyik újdonságra a programigazgató.A várban péntek és vasárnap között családi és gyermekprogramok sokasága várja az érdeklődőket, a vársétányon kap helyet a kézműves vásár, valamint a könyvvásár is, de lesz egy Téka-sarok is szintén a Vársétányon.„Jelenleg is egy nagy létszámú szervező csapat és mellette 80 önkéntes dolgozik azon, hogy holnap elinduljon a 8. Vásárhelyi Forgatag, amelyre mindenkit nagy szeretettel várunk, hisz ez a közös ünnepünk, ahol együtt lehetünk, mert a Vásárhelyi Forgatag összeköt minket” – zárta a sajtótájékoztatót Jakab István főszervező.