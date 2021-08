Új albummal ünnepli a tizedik születésnapját az Ego Sum zenekar

A 2011-ben alakult Ego Sum zenekar idén augusztus 27-én ünnepli fennállásának 10 éves évfordulóját. Ennek apropóján döntöttek úgy, hogy kiadják az új albumjukat Tíz címmel, amely részben friss szerzeményeket, részben pedig az elmúlt évtized dalait gondolja újra vagy kapcsol össze már megjelent Single-ket.



A hangzó anyaghoz egy grafika is készült, amelyet Sárosi Mátyás készített, egyúttal ez lett a kézzelfogható CD borítója is. A dalokatésírták. A dalok felvételei zömében a tagok házi stúdiójában készültek, a keverést és masteringet Páll Áron készítette. A kiadáshoz társul egy videósorozat is, ahol az operatőri munkátvégezte, az utómunkát pedig. A felvétel helyszíne a zenekar próbaterme volt.A zenekar szeptember folyamán két koncertet ad, az első az Őszi sokadalom keretén belül lesz látható, hallható szeptember 11-én, az albumbemutató koncert pedig 25-én a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében.Az album augusztus 27-től vált elérhetővé digitális formában a zene megosztókon (Spotify, iTunes...), a YouTube csatornájukon pedig az ehhez készült videók.Elmondásuk szerint, az elmúlt 10 évben életük meghatározó, része volt a zenéléssel töltött idő, ami a közönségük szeretete és érdeklődése, valamint a az őket körül vevő és támogató emberek nélkül nem jöhetett volna létre.