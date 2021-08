Egy év kihagyás után ismét elstartolt a Vásárhelyi Forgatag

Magyar himnusszal kezdődött és vastapssal ért véget a 8. Vásárhelyi Forgatag hivatalos megnyitó ünnepsége péntek este a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban. A gálaműsoron elhangzott, hogy a Forgatag alatt egyszerre lüktet a város, és olyan, mintha augusztus végén néhány nap erejéig még jobban összetartoznánk, mi marosvásárhelyiek, Maros megyeiek.



Duna Művészegyüttes

Az egy év kihagyás után újra megszervezésre került rendezvény nyitógáláján alépett fel. A budapesti hivatásos táncegyüttescímű táncszínházi előadását előbb kora délután adta elő, majd este is megismételte a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban összegyűlt közönség legnagyobb örömére.Még az előadás előtt, a Vásárhelyi Forgatag társfőszervezője kiemelte, az első Forgataghoz képest – amely kilenc évvel ezelőtt zajlott ezekben a napokban – tavaly és idén feje tetejére állt a világ. „Egy év kényszerszabadság után őszinte örömmel tölt el bennünket, hogy újra eljött a Vásárhelyi Forgatag ideje. Jól eső érzés ugyanakkor, hogy a szünet ellenére a támaszunk sem lett kevesebb. Elképesztő szervezési kedvvel csatlakozott hozzánk idén is számos önkéntes, egyesület, szervezet és vállalkozás. A hazai és anyaországi intézmények pedig szintén mellettünk álltak” – fogalmazott a főszervező, hangsúlyozva azt a tényt, hogy míg kilenc évvel ezelőtt a Maros-partról indult a rendezvény, 2021-ben pedig sikerült földrajzilag is belopni magunkat a város szívébe. „Azt szeretem a Forgatagban, hogy ilyenkor hirtelen életre kel a közösség, egyszerre lüktet, és olyan, mintha augusztus végén néhány nap erejéig még jobban összetartoznánk” – tette hozzá.Sok éven át egyik főszervezőként állhatott a Vásárhelyi Forgatag pódiumára, ezúttal azonban Marosvásárhely polgármestereként tarthatta meg köszöntőjét. „Kilenc évvel ezelőtt egy lelkes csapat nagyot álmodott, ebből az álomból született a Vásárhelyi Forgatag. Az a csapat akkor úgy döntött, hogy egy olyan kulturális rendezvényt szervez, amelyre városunk büszke lehet. Sikerült, a Forgatag ma a marosvásárhelyi magyar közösség és a városból elszármazottak közösségépítő találkozójává nőtte ki magát, igényes kulturális programokat, minőségi szórakozást nyújt, minden korosztálynak” – fogalmazott a városvezető. Hozzátette, ma Marosvásárhelyen nincs első és másodrendű polgár. „Közösség van, marosvásárhelyi lakos van. Kultúráink, hagyományaink megférnek egymás mellett, erre legjobb példa a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, ahol most összegyűltünk, ez a hely kultúráink találkozásának otthona.”Köszöntőbeszédet mondott, miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ szövetségi elnöke is, aki szerint embert próbáló időket élünk. „A járvány jelentős, sokszor helyrehozhatatlan károkat okozott, de gondoljunk bele abba, hogy tartana-e itt ma a marosvásárhelyi közösség egy sokezres nagyrendezvény elején, ha nem bíztunk volna egymásban, ha nem figyeltük volna egymás minden mozdulatát, ha nem segítettünk volna egymáson, és hogyha bedőltünk volna a több száz buta összeesküvés-elméletnek. Biztosan nem itt tartanánk. Nem tartanánk a Kolozsvári és a Partiumi Magyar Napok után, a Brassói, a nagyenyedi, a Temesvári Magyar Napok, a nagybányai Főtér Fesztivál, valamint a Forgatag előtt és közben. Ahhoz, hogy visszatérhessünk megszokott életünkhöz, benne a hétköznapokkal és az ünnepekkel, munkára és szolidaritásra volt és van szükség, bizalomra és fegyelemre, nem pedig csodavárásra” – hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes.A 8. Vásárhelyi Forgatag még szombaton és vasárnap zajlik, programjaikat érdemes a www.forgatag.ro oldalon keresni vagy a Facebookon.